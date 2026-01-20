Podcast Sportitalia, Viscogliosi: "Lucca non ha atteggiamento da Conte! Hojlund con la bava alla bocca…"

Gianluca Viscogliosi, giornalista di Sportitalia, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "La situazione del Napoli è tesa e preoccupante per i tanti motivi fisici. Se oggi ti presenti in questa condizione fai fatica con tutte le squadre europee, poi si gioca in un clima non facile. Il Napoli sarebbe ampiamente all’altezza, ma oggi non si può parlare di Napoli non parlando dell’infermeria.

Qual è l’insidia principale di questa partita? Spesso in questi casi, anche in passato, è sempre stata una cosa caratterizzante. Anche quando in Germania tanti anni fa si fermavano un po’ di più. Fai fatica a trovare ritmo, fanno fatica a ritrovarsi. Quindi se parliamo di ritmo partita il Napoli è favorito, anche un super riserva del Napoli può andare di più di una titolare del Copenaghen. Ma all’interno dello spogliatoio ci sono anche queste regole del mercato che non hanno aiutato, il Napoli senza queste avrebbe già agito ed invece ora è bloccato.

Lang? Penso che quando non scatta il feeling con Conte, con lui ci devi lavorare tanto per rientrare nelle sue grazie. Magari il ragazzo vuole giocare di più e sentirsi più partecipe. C’è il Mondiale che tutti non vogliono farselo sfuggire, per Lang è un po’ l’unione di queste esigenze.

Lukaku entrerà stasera? Dipende da come andrà la partita, ma credo che si andrà con molta cautela. E’ un ambiente complicato per il clima e per i muscoli e i muscoli di Lukaku non sono proprio al top. Andare a rischiare qualcosa per una partita che ti può dire solo a livello di morale non mi sembra proprio il massimo.

A gennaio il Napoli va ammazzare due grandi investimenti estivi? Può capitare non riuscire a far coincidere l’esigenza tecnica su quello che vai a prendere sul mercato. Penso che l’infortunio di Lukaku si stato pesante anche per lo stesso Lucca. Mentalmente era predisposto ad accettare il ruolo di vice Lukaku, forse gli è pesato tantissimo che Hojlund è arrivato e il giorno dopo ha giocato. Ma a Hojlund, al di là dell’età, ha fatto un’esperienza importantissima in Premier. A Lucca è mancata un po’ di umiltà da parte del ragazzo e in questi contesti lo paghi. L’ho visto tante volte dal vivo e onestamente ha dimostrato troppo poco. Per me l’investimento del Napoli in realtà c’è stato e quando investi su profili futuribili poi ci rientri, infatti non parleremo mai di deprezzamento di Lucca e Lang. Alle volte può succedere che puoi investire in maniera erronea, però l’investimento fatto su Hojlund ti ripaga di entrambi. Potevi sbagliare anche sul terzo ed invece il Napoli è andato a bocca secca. Su Lucca non ho mai visto un atteggiamento da Conte. Invece Hojlund già all’esordio a Firenze aveva la bava alla bocca e quello a Conte piace un sacco. Invece vedi questo ragazzo di due metri che ad ogni botta va giù e dici: ‘Questa è una roba da Conte’. E’ vero che la società ha sbagliato, ma la fiducia dell’investimento al ragazzo l’ha data. Se poi quel ragazzo si è indispettito, perché la società ha detto: ‘S’infortunato Lukaku e tu devi essere il titolare’, è un po’ una mancanza di umiltà e di stare con i piedi per terra. In allenamento non sappiamo che fa, secondo voi ha l’atteggiamento giusto Conte non lo mette? Sicuramente dà dei segnali che non vuole Conte e magari gli dirà anche quello. Lang è un giocatore da 4-3-3, un esterno puro, con quel modulo lì lo deprimi un po’. Mi sembra evidente che è una fine annunciata, ma ripeto qui ci vedo molto di inseguimento al Mondiale”.