Video Bruscolotti: "I tifosi fanno bene a sognare, ma nello spogliatoio si vivrà così la rimonta"

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Giuseppe Bruscolotti è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno.

Giuseppe Bruscolotti è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Scudetto? Quando viaggi a certi livelli hai già tranquillità e la consapevolezza di essere una buona squadra. Il tifoso vive anche di questo, vive di fantasia e di sogni, ma chi lavora nel calcio sa benissimo che si deve vivere diversamente, con i piedi per terra. È tutto bello, però non bisogna dimenticare che siamo nel momento decisivo del campionato, dove tutto può accadere”.

Dopo la sosta ci saranno partite importantissime: l’Inter contro la Roma e poi Napoli-Milan. Quanto potrà essere determinante il risultato dell’Inter il giorno prima?

“Noi speriamo che accada quello che hai detto, così il giorno dopo potremmo avere una carica ancora superiore a quella del solito, in caso di un risultato positivo per il Napoli. Però bisogna andare di partita in partita. La prima cosa è stare tranquilli. In questo finale tutto può accadere”.