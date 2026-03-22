Uno svincolato il primo colpo? Alvino: “In scadenza con lo United”, ecco i nomi

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La settimana scorsa il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si è recato in Premier League per visionare calciatori di Premier League e imbastire alcune trattative per il prossimo mercato estivo. Nel corso di 'Salotto Azzurro' su Otto Channel, il giornalista Carlo Alvino ha svelato che il Napoli sarebbe interessato ad un giocatore del Manchester United che va in scadenza a giugno 2026.

Chi può essere il giocatore trattato dal Napoli?

I Red Devils hanno attualmente in rosa quattro giocatori che si svincoleranno a fine stagione. Il 39enne portiere inglese Tom Heaton, il mediano brasiliano, ex Real Madrid Casemiro (34 anni), il difensore centrale della nazionale inglese Harry Meguire (33 anni), e il terzino olandese Tyrell Malacia (26 anni). Considerando l'età degli altri prossimi svincolati, si presume che il giocatore sul quale il Napoli stia puntando sia proprio Malacia. L'ex PSV Eindhoven ha collezionato appena due presenze in questa stagione di Premier e in carriera ha disputato nove partite con la nazionale olandese.