Infortunio Vergara, Gattuso lo chiama: convocazione in Nazionale a rischio

vedi letture

In attesa di novità sui tempi di recupero, Vergara salterà il Lecce per la fascite plantare al piede sinistro. Ma potrebbe non recuperare per la Nazionale

Antonio Vergara la convocazione in Nazionale. La sognava e la meritava ma forse potrebbe non esserci per i playoff di finel marzo per il Mondiale. L'infortunio rimediato contro il Torino potrebbe essere fatale. In attesa di novità sui tempi di recupero, Vergara salterà di sicuro il Lecce per la fascite plantare al piede sinistro. Ma secondo Il Mattino potrebbe non recuperare per la Nazionale. Ieri è arrivata anche la chiamata del ct Gattuso che ha voluto sentire Vergara per avere novità sull'infortunio. E le sensazioni non sono positive, motivo per cui Vergara potrebbe davvero essere costretto a saltare le convocazioni del 20 marzo. Manca davvero poco.

Vergara, dall'exploit all'infortunio

Eppure Vergara ci sperava e senza infortunio avrebbe quasi certamente visto il suo nome nell'elenco dei convocati di Gattuso. D'altronde in questi mesi si era messo in mostra con tre gol al Maradona e con prestazioni convincenti. Era anche stato a cena con alcuni compagni e lo stesso Gattuso, chiacchierata esplorativa aspettando le convocazioni. Sembrava tutto pronto per l'Italia, per l'altro azzurro, poi il problema fisico accusato col Torino e lo stop improvviso che potrebbe essere per lui fatale.