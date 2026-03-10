Del Genio: "Non basta andare in Champions! Bisogna arrivarci giocando bene"

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8 per parlare dei temi principali in casa Napoli: "L'obiettivo è andare in Champions, ma non basta solo andarci. Dobbiamo avere una cultura diversa: dobbiamo andarci giocando bene, dimostrando a tutti quelli che non ne sono ancora convinti che con l'organico al completo eravamo di nuovo in grado di lottare per lo Scudetto. Quindi ci sono tante risposte importanti, non solo la grande risposta se saremo o non saremo in Champions l'anno scorso.

Io ho elogiato Gilmour in diretta, qualcuno non era tanto convinto: io non ho problemi a essere in minoranza. Questo è un ragazzo che quando entra nel Napoli, anche nel finale dello scorso campionato, entra al posto di uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni in Italia, Lobotka. Lui entra al posto di Lobotka e non dico che non ce ne accorgiamo, però tiene benissimo botta. Quindi complimenti a questo giocatore, che io conoscevo già molto bene: seguivo il Brighton di De Zerbi e vedevo le sue qualità già in quel periodo lì. Tornando alla mente anche il periodo in Supercoppa in cui Hojlund ha massacrato la difesa del Milan, che è stata capace di annullare completamente Pio Esposito e Bonny: resto un estimatore dei due nerazzurri, ma Hojlund è un'altra cosa".