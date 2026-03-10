Riscatto Alisson, Cds: "Non è manco in dubbio", e spunta cifra reale

Il brasiliano ha già segnato due gol con la maglia del Napoli e non ci sono dubbi sul fatto che in estate verrà riscattato. E lui sogna il Brasile

Il Napoli riscatterà Alisson Santos, già due gol in campionato con gli azzurri e con il ct del Brasile Ancelotti che sta anche pensando di convocarlo. Un sogno, per lui. Ma tiene banco soprattutto il tema futuro e dunque il riscatto. Non c'è dubbio, scrive il Cds oggi in edicola. Il riscatto ci sarà. Affare complessivo da 19 milioni di euro. "Il Napoli lo ha preso in prestito per 3,5 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, fissando l’opzione di acquisto in 15,5 milioni: il piano Ali è pronto per maggio, l’intenzione è quella, di questo passo neanche un dubbio".

Alisson, che numeri. E il futuro è già scritto

Il brasiliano ha già segnato due gol con la maglia del Napoli e non ci sono dubbi sul fatto che in estate verrà riscattato. Poco meno di 20 milioni totali, dunque, un vero e proprio investimento per un giocatore che ha già dimostrato di valerne molti di più. Sorge un dubbio: come ha potuto non giocare neppure una partita da titolare in campionato con lo Sporting? Poco male. Il Napoli ha puntato convinto su di lui e ora se lo gode. E i tifosi con lui sognano e i paragoni si sprecano: da Lavezzi a Lookman.