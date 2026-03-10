Infortunio Vergara, c'è l'annuncio: novità sui tempi di recupero

E così anche la Nazionale è a rischio: secondo Il Mattino, infatti, Vergara potrebbe non recuperare per i playoff di marzo

Antonio Vergara si ferma. E salterà il Lecce. Il giocatore del Napoli sabato è stato costretto al cambio all’intervallo col Toro. Fastidio al piede, per lui. Dovrebbe trattarsi di una fascite plantare che lo costringerà a saltare certamente la partita contro il Lecce, in attesa di novità dagli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire così con certezza i tempi di recupero. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. E così anche la Nazionale è a rischio: secondo Il Mattino, infatti, Vergara potrebbe non recuperare per la sfida di fine marzo per i playoff con vista sul Mondiale americano di giugno. Il ct Gattuso lo ha anche chiamato per chiedere informazioni sull'infortunio.

Vergara, dall'exploit all'infortunio

Vergara ci sperava e senza infortunio avrebbe quasi certamente visto il suo nome nell'elenco dei convocati di Gattuso. D'altronde in questi mesi si era messo in mostra con tre gol al Maradona e con prestazioni convincenti. Era anche stato a cena con alcuni compagni e lo stesso Gattuso, chiacchierata esplorativa aspettando le convocazioni. Sembrava tutto pronto per l'Italia, per l'altro azzurro, poi il problema fisico accusato col Torino e lo stop improvviso che potrebbe essere per lui fatale.