Podcast Cacciamani-Napoli, l'ex Toro sicuro: "Calma con le pressioni, ha appena 19 anni"

Giuseppe Vives, ex giocatore del Torino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Qual è la differenza tra il rendimento di alcuni calciatori del Napoli in Nazionale e quello che mostrano con il club?

"Al di là delle differenze tattiche e tecniche tra le due situazioni, credo che la differenza principale sia nella testa. I giocatori del Napoli, da quello che vedo e ascolto, non stanno vivendo un momento di grande serenità. Non conoscendo direttamente lo spogliatoio possiamo soltanto fare delle ipotesi, ma certe difficoltà si riflettono inevitabilmente in campo. Ho avuto la fortuna di vivere queste situazioni e so che, quando non stai bene mentalmente, anche le gambe non girano e perdi lucidità. In Nazionale, evidentemente, riescono a giocare con maggiore tranquillità e a esprimere meglio le proprie qualità. De Bruyne, ad esempio, contro l'Italia ha dimostrato ancora una volta di essere un calciatore di grandissimo spessore, ma le difficoltà del Napoli coinvolgono il contesto generale della squadra."

Come giudica il percorso di Allegri al Napoli, considerando le difficoltà iniziali, i risultati e la fiducia confermata dalla società?

"Fin dall'inizio non c'era molta fiducia nei confronti di Allegri, ma al di là delle differenze di gioco rispetto a Conte, credo che ci siano problemi più profondi. Si possono avere idee tattiche diverse e anche scegliere di difendersi con un blocco basso, ma quando si commettono errori individuali così evidenti significa che mancano concentrazione, serenità e atteggiamento. Ho visto sbagliare cose che un calciatore di Serie A dovrebbe conoscere perfettamente. Anche sulle palle inattive, ad esempio, quando si difende a zona bisogna fare un passo in avanti e saltare in terzo tempo per coprire lo spazio. Sono situazioni basilari che non possono essere trascurate. Il problema è soprattutto mentale e riguarda la fiducia nei propri mezzi. La qualità della rosa non si discute: il Napoli non è una squadra da decimo posto. Bisogna ritrovare sicurezza e cominciare a fare più punti possibile."

Quanto incide l'allenatore sulla concentrazione e sulla serenità dei calciatori durante la partita?

"L'impatto dell'allenatore è fondamentale. Se i miei giocatori entrano in campo senza serenità e concentrazione, significa che durante la settimana qualcosa non ha funzionato. L'allenatore è il riferimento di tutto il gruppo, prepara le partite, osserva i ragazzi quotidianamente e deve trovare le soluzioni alle difficoltà. Per questo ritengo che la sua responsabilità sia molto importante: deve riuscire a restituire fiducia e tranquillità alla squadra."

Quanto vale Napoli-Torino per gli azzurri, considerando anche il distacco dalla zona Champions League?

"Il Napoli oggi non può più permettersi di sbagliare. Deve cercare di vincere tutte le partite, anche quelle più difficili. Se mettiamo a confronto le due rose, quella azzurra è superiore, anche se il Torino è una squadra capace di mettere in difficoltà tante avversarie. Il Napoli deve affrontare ogni partita come una finale. Se vuole provare a recuperare il distacco dalle squadre che lo precedono, ha bisogno di inanellare quattro o cinque vittorie consecutive e cominciare a conquistare punti importanti."

Il Napoli segue con attenzione Alessio Cacciamani, classe 2007, che sta trovando spazio e fiducia al Torino. Che tipo di giocatore è e quale futuro può avere?

"È un ottimo giocatore. Abate lo conosce già dai tempi della Juve Stabia e, se fin dall'inizio ha deciso di puntare su di lui come riferimento del Torino, evidentemente ne conosce bene le qualità. Bisogna però ricordare che parliamo di un ragazzo del 2007: attribuirgli troppe responsabilità o pensare che possa arrivare a Napoli per risolvere i problemi della squadra sarebbe un errore. È un giovane di grande talento e, se inserito nel contesto giusto e con i tempi adeguati, può costruire una carriera importante. Per far crescere questi ragazzi bisogna scegliere i percorsi giusti e soprattutto rispettare i tempi della loro maturazione. Abbiamo bisogno di ritrovare giovani calciatori italiani di valore, ma dobbiamo imparare ad avere equilibrio: troppo spesso siamo pronti prima a esaltarli e poi a distruggerli. Bisogna accompagnarli nella crescita e aiutarli a esprimere il loro potenziale."