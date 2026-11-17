De Bruyne, lo sfogo della moglie scatena la rabbia social dei tifosi: “Rispetto per Napoli”
Non si placano le polemiche attorno alle dichiarazioni di Michele Lacroix, moglie di Kevin De Bruyne, sulla vita familiare a Napoli. Lo scorso settembre, in un'intervista rilasciata al magazine NINA, la donna aveva raccontato le difficoltà vissute in città, soffermandosi anche sulla limitata libertà del centrocampista belga: “A Manchester la gente era abituata. Vogliamo vivere nel Limburgo. Prima è, meglio è. Kevin vive una vita molto limitata a Napoli. Non è molto divertente per lui. Inoltre, non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città”. Parole che hanno suscitato numerose reazioni tra i sostenitori azzurri, contrariati dalle considerazioni espresse dalla moglie del fuoriclasse belga.
De Bruyne, le parole della moglie fanno infuriare i tifosi: "Rispetto per Napoli"
Lo sfogo di Michele Lacroix non è stato apprezzato da una parte della tifoseria partenopea, che ha manifestato il proprio disappunto direttamente sui social. In particolare, l'ultimo post pubblicato su Instagram è stato sommersi dai commenti dei sostenitori azzurri. Tra i messaggi più ricorrenti spicca “Rispetto per Napoli”, diventato il principale invito rivolto alla moglie del centrocampista. Una reazione che testimonia quanto le sue dichiarazioni abbiano alimentato il malcontento tra i tifosi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro