Podcast Manna blindato, Gaito: "Intuizioni, ma manca visione e progetto. A gennaio pochi soldi..."

Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il rinnovo del ds Manna e le prospettive di mercato del Napoli. Ne ha parlato il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Giovanni Manna ha rinnovato fino al 2032. Ha meritato un contratto così lungo oppure avrebbe bisogno di una figura più esperta al suo fianco?

"Non è facile giudicare Giovanni Manna. Sappiamo che spesso il direttore sportivo nel Napoli ha sempre agito con degli asterischi che rimandano alla figura di De Laurentiis, che ha sempre avuto voce in capitolo e un'influenza decisiva sulle trattative. Col tempo alcuni dirigenti si sono ritagliati una fetta di autonomia, come Giuntoli. Evidentemente Manna ha subito fatto breccia, però non è facile giudicarlo perché in tante operazioni, soprattutto nel secondo anno di Conte, c'è stata la mano dell'allenatore. Sappiamo che per restare Conte si fece dare quasi pieni poteri per quella stagione".

Quali sono stati, invece, i meriti di Manna?

"Ci sono state delle intuizioni. Spesso parliamo di Rao, un giocatore che prende a parametro zero e che crea valore per la società. Potremmo fare tanti nomi. Per quanto riguarda i talenti credo che Manna sia anche di ottimo livello, del resto lo abbiamo visto alla Juventus Next Gen. Non so se debba essere affiancato da un'altra figura. Pare che abbia avuto un'influenza anche sulla scelta di Massimiliano Allegri e che De Laurentiis, per la prima volta, gli abbia lasciato un po' di potere decisionale. Probabilmente anche per questo arriva un rinnovo così lungo. Sappiamo che in estate c'era la Roma e, pur di trattenerlo, evidentemente si è deciso di blindarlo".

Cosa manca al Napoli dal punto di vista della costruzione della squadra?

"Forse è proprio la guida, l'indirizzo che manca a questo Napoli. Vanno bene anche i giocatori scelti, alcuni talenti, va bene anche la scelta estiva di Favasuli, ma non è una questione di singoli. Manca una filosofia, un'idea di quale Napoli si voglia creare. Anche Giuntoli ha sbagliato degli acquisti, capita a tutti, però in quel Napoli era chiaro l'indirizzo. Si prendevano determinati giocatori perché erano funzionali a un certo tipo di calcio. Credo che a Manna manchi questo. Non è neanche una questione di giocatori buoni o meno: anche se fossero tutti di ottimo livello, quando non dai un indirizzo alla squadra, al gioco e al progetto, poi anche i giocatori migliori vengono meno".

Il rinnovo fino al 2032 potrebbe essere arrivato troppo presto?

"Possiamo dire che forse è stato blindato precocemente. Quest'anno era la sua vera sfida e il mercato di gennaio sarà un altro banco di prova. Finora possiamo anche dire che abbia fatto bene, però ci sono sempre degli asterischi. Una volta c'è l'influenza di Conte, un'altra ci sono esigenze di un certo tipo. Quest'anno, per esempio, arriva prima su tutti gli obiettivi, Gila, Gabriel Jesus e Khalaili, poi non ci sono i soldi e non li prende. Non possiamo addebitare a lui il mercato disastroso di gennaio. Le intuizioni ci sono state, ma quello che manca è una direzione. Accetto anche la scelta di Allegri, che ho sempre ritenuto problematica, però se prendi Allegri devi fare una scelta conseguente: costruire una squadra adatta alla sua idea di calcio. Credo manchi tutto il contesto. Se diciamo che Allegri non ha identità e gli attribuiamo tutte le colpe, qualche responsabilità deve averla anche Manna".

A gennaio si parla di una possibile rivoluzione, con diversi giocatori importanti in uscita. Quanto sarebbe rischiosa?

"Il Napoli ha poco da perdere, almeno ad oggi. Speriamo possa fare un bel filotto, però attualmente non c'è molto da difendere o da salvaguardare. Quando capita una stagione del genere solitamente cambi, ma spesso finiscono di mezzo anche giocatori che non c'entrano effettivamente con la crisi. Ti ritrovi a cambiare più del dovuto e bisogna fare attenzione, perché si rischia di buttare veramente via tutto. Io credo che questa squadra abbia dei valori. I tifosi sono arrabbiati e magari non sanno neanche che pesci prendere. Abbiamo letto anche dal bilancio che la Champions League, mai come quest'anno, è fondamentale. Il rischio è di tagliare anche giocatori che possono dare ancora molto".

Quanto sarà complicato cedere diversi calciatori e contemporaneamente rinforzare la squadra?

"Si parla di tantissimi big in uscita, ma poi devi fare i conti con il mercato. Non so quali offerte possano arrivare per tutti questi giocatori sopra i trent'anni. A un certo punto fai delle valutazioni: se mi offrono tre, quattro, cinque oppure otto milioni, magari decido di tenermi il giocatore. È già successo la scorsa estate. Il Napoli deve abbassare il monte stipendi, ma non può neanche spendere chissà quanto per i cartellini. Ragionando senza i soldi della Champions League, che tipo di investimenti può fare a gennaio? Ho forti perplessità che possa realizzare grandi acquisizioni per il futuro".

Il Napoli vuole tornare a puntare sui giovani, ma quanto è cambiato il mercato rispetto al passato?

"Il mercato è cambiato tantissimo. Oggi per giovani di medio livello, non parlo neanche di stelle, si parte da 25-30 milioni di euro. Quando diciamo che il Napoli deve tornare a scovare talenti, va benissimo, ma anche il Napoli lo sa. Il problema è che i talenti con un minimo di prospettiva costano già tanto. Devi andare su scommesse ancora più rischiose. I giocatori che il Napoli prendeva qualche anno fa oggi non riesce più a prenderli, un po' per la concorrenza e un po' per il dato economico. Sappiamo che anche club di medio-basso livello della Premier League fatturano più di Juventus e Inter. Per il Napoli è diventato un mercato molto più complesso. Ha perso i suoi spazi abituali e deve trovarne altri".

Quanto incide la concorrenza economica dei club inglesi?

"È cambiato tutto. Anche società che prima erano inferiori al Napoli, come Bournemouth, Brighton o Nottingham Forest, oggi possono competere economicamente. Il Napoli lo ha vissuto sulla propria pelle con Ndoye: il Nottingham gli ha offerto quasi il doppio dello stipendio e ha chiuso subito l'accordo con il Bologna. Sono società che prima non avevi davanti. Qualche anno fa, se avessi immaginato il Nottingham che soffia giocatori al Napoli, ti sarebbe venuto da ridere. Oggi non soltanto ci provano, ma ci riescono sistematicamente, ed è qualcosa che capita in maniera ricorrente".

Come dovrà cambiare la strategia del Napoli per individuare nuovi talenti?

"Devi andare su talenti di una fascia ancora inferiore. Prima, per un giocatore come Fabian Ruiz, se non arrivavano Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco o le grandi inglesi, il Napoli poteva inserirsi e doveva battere poche concorrenti. Oggi per un giocatore di quella fascia devi battere trenta o quaranta società, sperando sempre di essere in Champions League, altrimenti perdi anche quella possibilità. Nel momento in cui non partecipi alla Champions e la Premier League continua a crescere, ti ritrovi a competere con tantissime squadre per qualsiasi giocatore. Diventa molto difficile. Il Napoli potrebbe ancora avere voce in capitolo sui calciatori con qualche anno in più, ma giustamente non seguirà più quella strada perché vuole ringiovanire la rosa".

Alla luce di tutte queste difficoltà, come giudichi il lavoro di Manna?

"Manna ha sicuramente le sue responsabilità. C'è chi lo cambierebbe e chi ha accolto con perplessità questo lungo rinnovo. Però tutte queste difficoltà che sto raccontando si ritroverebbe ad affrontarle qualsiasi direttore sportivo, non soltanto lui".