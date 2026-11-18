Podcast Caporale: "Centro sportivo apre nuova era. Rinnovo Manna? Vi spiego la scelta di ADL"

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato diversi temi legati all'attualità azzurra.

Secondo Il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno, oggi potrebbe arrivare la firma per l'acquisto dei terreni a Qualiano destinati al nuovo centro sportivo del Napoli. Quanto sarebbe importante questo passaggio?

"Sarebbe un passo necessario per completare una struttura societaria che in questi anni ha dovuto ricostruirsi da zero dopo il fallimento. Il Napoli si è concentrato soprattutto sulla crescita della prima squadra, ottenendo risultati importanti nel corso di questi quasi 25 anni di gestione De Laurentiis. Mancavano però alcuni passaggi fondamentali, uno dei quali è proprio una casa di proprietà, moderna, dotata di tutti i comfort e delle strutture necessarie per accogliere non soltanto la prima squadra, ma anche e soprattutto le formazioni giovanili. Sembra finalmente arrivato il momento di mettere la famosa prima pietra. Non si tratta di lavori particolarmente elaborati come quelli necessari per costruire uno stadio, quindi l'esecuzione e il completamento delle opere potrebbero essere relativamente rapidi. Meglio però aspettare che venga completato l'iter burocratico, che nel nostro Paese rappresenta spesso l'ostacolo più complicato".

Il rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032 ti convince? Significa affidargli il futuro del Napoli per le prossime stagioni.

"Più che convincere me, evidentemente ha convinto De Laurentiis. Anche per il tipo di politica che la società ha sempre portato avanti, fatta eccezione per l'ultimo biennio, il Napoli si è basato su un'attività di scouting rivolta a profili abbastanza giovani. In un futuro non troppo lontano, con la costruzione del nuovo centro sportivo, potrebbe anche pensare alla cosiddetta squadra B. Ricordiamo che Manna ha lavorato a lungo nel progetto Next Gen della Juventus quando era a Torino. Potrebbe essere anche questo uno dei motivi che hanno spinto il presidente a proporgli un contratto così lungo".

Quale dovrà essere la strategia del Napoli nei prossimi anni?

"Ci sono delle operazioni che Manna deve ancora portare a termine. Nell'immediato il Napoli deve riequilibrare alcune situazioni, non soltanto i conti, che più o meno sta tenendo sotto controllo anche attraverso determinate scelte strategiche fatte la scorsa estate. Deve soprattutto tornare a fare quello che ha sempre fatto sul mercato: cercare profili emergenti, giocatori che sono esplosi da poco o che stanno per esplodere, per poi eventualmente venderne qualcuno realizzando plusvalenze. Questo permetterebbe di alimentare le finanze della società e continuare a operare con continuità, mantenendo quegli obiettivi di competitività che in passato sono stati raggiunti per larga parte".

Come giudichi complessivamente la gestione De Laurentiis, anche alla luce delle difficoltà delle ultime stagioni?

"Al momento l'unico grande insuccesso è stato quello successivo al terzo scudetto, con il decimo posto. Speriamo di non doverne aggiungere un altro quest'anno. Però, dopo quasi vent'anni di Serie A, sbagliare un paio di stagioni ci può stare. Parliamo comunque di un percorso nettamente superiore alla media storica dei cento anni del club azzurro".

A gennaio potrebbero esserci diverse partenze. Quanto sarebbe rischioso rivoluzionare la squadra a metà stagione?

"Quando a metà stagione fai una rivoluzione, o sei alla canna del gas oppure ti assumi dei rischi importanti. Le rivoluzioni, o le rifondazioni, si fanno a bocce ferme, quando hai una finestra di mercato più lunga e più proficua per ragionare e operare su vasta scala. In estate hai anche a disposizione molti più profili. Parliamoci chiaramente: una squadra non si priva di giocatori importanti a gennaio, oppure lo fa soltanto davanti a offerte che possono essere persino superiori al valore effettivo dei calciatori".

Il Napoli ha comunque bisogno di ringiovanire la rosa. Quante operazioni ti aspetti nel mercato invernale?

"Il Napoli qualche necessità ce l'ha. Nel medio periodo deve avviare questa rifondazione, riportando l'età media della squadra su livelli più idonei e inserendo profili interessanti sia per la crescita individuale che per quella collettiva. Però non credo che a gennaio ci saranno tantissime operazioni. Qualcuna sì, perché esistono delle priorità e quella dell'attaccante è in prima fila. Bisognerà capire anche quali saranno le possibilità in uscita, perché per operare il Napoli deve prima liberare dei posti".

Quanto possono incidere i limiti regolamentari sui prestiti in uscita?

"Il Napoli ha un margine di manovra molto ridotto sui prestiti, perché in questo momento potrebbe effettuarne soltanto un altro. Ci sono quindi anche difficoltà tecniche per operare al meglio. Le tante voci che circolano lasciano pensare che qualcosa verrà fatto, ma non credo si andrà oltre due o tre cambiamenti significativi. Poi magari si potrà aggiungere qualche operazione per un giovane o un Under, ma numericamente mi aspetto un mercato di questa portata".