Podcast Marino: "Centro sportivo? Bravo ADL, fondamentale averlo! Visto i fratelli Esposito"

Nel giorno in cui il Napoli ha annunciato l'acquisto dei terreni a Qualiano dove sorgerà il nuovo centro sportivo, Pasquale Marino, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Tra i temi trattati, anche l'importanza di avere una casa di proprietà.

C'è un po' di rammarico nel vedere i fratelli Esposito, talenti napoletani, affermarsi lontano da Napoli?

"Ho allenato anche gli altri Esposito. In questo momento il più piccolo è quello che si sta imponendo maggiormente, riuscendo a trovare spazio in un grande club e in Nazionale. Mi dispiace soprattutto per Salvatore, il centrocampista che oggi è alla Sampdoria: anche lui aveva esordito in Nazionale con Mancini, poi ha attraversato anni sfortunati, anche a causa delle retrocessioni delle squadre in cui ha giocato. È un calciatore di grande talento e mi dispiace che non sia riuscito ancora a tornare in Serie A. Vedere ragazzi napoletani affermarsi altrove può lasciare un po' di rammarico, ma sono andati via molto giovani. In ogni caso, non c'è un'età precisa per esplodere: Salvatore sta facendo bene al Frosinone e sono convinto che, grazie alle sue qualità, riuscirà a ritagliarsi nuovamente uno spazio nella massima serie."

Quanto è importante per una società come il Napoli avere finalmente un centro sportivo moderno e di proprietà, con tutte le strutture e le squadre riunite nello stesso luogo?

"È fondamentale. Avere tutto concentrato in un'unica struttura permette di lavorare al meglio, anche quando c'è bisogno di attingere ai ragazzi della Primavera per completare gli allenamenti. Ho avuto la fortuna di lavorare in società, come l'Udinese, dove era tutto nello stesso posto: ristorante, campi di allenamento, stadio e centro sportivo. Questo tipo di organizzazione offre grandi vantaggi. Avere una casa propria, moderna e ben organizzata, sarà sicuramente un valore aggiunto per il Napoli."