Radio TN Caporale: "Mourinho è all'ultima spiaggia, Conte non è caduto in trappole mediatiche"

vedi letture

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di Buongiorno Tutto Napoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Il Benfica ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, se vuole andare ai playoff. Il Napoli sta un pelino meglio, ma non ha alcuna certezza e deve consolidare la propria classifica. I punti pesano molto, il Napoli forse può ragionare anche su due risultati su tre, visti anche i risultati di ieri, ma il margine è risicato prima di Copenaghen, Chelsea, ma con una gara attenta tatticamente può dare fastidio al Benfica.

Mourinho snobba le assenze del Napoli? Mourinho in questi ultimi anni ha confermato di essere campione del mondo a livello mediatico, ma se guardiamo il livello tecnico-tattico la sua curva di risultati è calata, nonostante il curriculum. Conte non è caduto in nessuna trappola, i discorsi di Mourinho sono strategici, non se la passa bene in campionato, è all'ultima spiaggia questa sera e avrà ulteriori pressioni. Il Napoli deve continuare sulla scia delle ultime prestazioni, difendendo nella metà campo avversario, ma ripiegando anche con i tempi giusti".

