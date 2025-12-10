Podcast Forgione: "Mourinho è bollito, Benfica ha poco valore. Il Napoli deve fare i 3 punti"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Affronteremo il Benfica di José Mourinho, ma a Mourinho è rimasta solo la comunicazione oppure neanche quella come allenatore secondo te? "No, secondo me neanche più la comunicazione. Nel momento in cui esci fuori dal grande giro, il campionato portoghese non è il campionato italiano, tantomeno figuriamoci il campionato inglese da dove arrivava, quindi ha fatto quello che ha fatto Mourinho ma ormai è un allenatore di vecchio stampo, non si è mai aggiornato, è rimasto fisso e staldo sulle sue posizioni molto antiche facendosi scudo di questa sua capacità comunicativa, di queste sue provocazioni in conferenza stampa. Ormai non ci abbocca più nessuno, quindi io credo che sia un allenatore totalmente bollito che non deve spaventare né il Napoli né tantomeno la squadra che sta allenando, perché il Benfica oggi ha poco valore in campo e in panchina. Il Napoli deve poter portare a casa questi tre punti".

Vincere aiuta a vincere anche nelle gare di Champions? "Sicuramente gli impegni sono continui e quindi certamente non è una situazione idilliaca per chi vuole fare un certo discorso di programmazione, ma il calcio di oggi è questo, altrimenti non avrebbe senso. Se vuoi fare calcio a certi livelli devi accettare questi rischi, finché non arriverà qualcuno a ridurre gli impegni ma mi sembra che si vada invece in tutta altra direzione, gli impegni invece di diminuire aumentano. E allora bisogna starci, bisogna accettare questo tipo di divisione del calcio, bisogna accettare i continui infortuni. Poi c'è il lato positivo che ti porta a entusiasmarti quando le cose vanno bene. Adesso il Napoli è sulla cresta dell'onda ha ritrovato smalto e voglia di fare, quindi è chiaro che va a giocarsi una partita dopo solo i tre giorni da quella con la Juventus con uno spirito molto positivo e cercherà di vincere la partita. Quindi rispetto a un mese fa se tu mi chiedevi questa stessa domanda, un mese fa io ti avrei detto che sarebbe stata molto difficile a Lisbona, nonostante quello che ti ho detto prima. C'è lo scarso lavoro a livello tecnico del Benfica e del suo allenatore, invece adesso ti dico che magari il Napoli va lì e dal mio punto di vista deve portare a casa necessariamente i tre punti e lo farà secondo me con molta convinzione".

Ma ti sei dato una spiegazione del perché i tifosi del Napoli in Italia non vanno in trasferta e invece in Europa sì? "Perché in Italia ovviamente c'è un accanimento ma non delle istituzioni, io non dico che siano delle istituzioni, purtroppo c'è un fastidioso odio nei confronti dei napoletani, quindi quando il Napoli va in trasferta gliele promettono tutti ai tifosi del Napoli. Sono proclami che arrivano dai social, sono situazioni pregreste, quindi vai a Roma con la Lazio, con la Roma, vai a Torino con la Juventus, vai a Milano con il Milan, con l'Inter, ma anche nei posti più provinciali, basta che vai a Udine, domenica prossima vedremo quanto accanimento ci sarà nei confronti del Napoli. Non c'è nessuno che ci vuole bene, qualcuno vuole fare l'avvocato del diavolo e dire 'fatevi due domande e datevi delle risposte', però purtroppo io a questo gioco non ci sto, io la risposta ce l'ho e so benissimo che questa è una città con dei valori sociali molto molto importanti e predominanti. Quindi è una città che produce grande identità, una identità che non hanno altre città e questa identità fa invidia, chiaramente quando si tratta di calcio purtroppo abbiamo a che fare con molti stupidi, molti stupidi. Se abbiamo di fronte persone di cultura, magari la cultura napoletana e l'identità napoletana l'apprezzano e fanno i turisti e vengono a Napoli, invece se si ha a che fare con i tifosi e cose varie, magari l'identità napoletana dà fastidio e quindi va attaccata in ogni latitudine".