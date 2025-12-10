Radio TuttoNapoli live da Lisbona: dalle 9 c'è "Il Bar di TuttoNapoli"

vedi letture

Siete pronti ad una giornata tutta azzurra? Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Antonio Gaito, Arturo Minervini ed il nostro inviato da Lisbona Giovanni Annunziata fino alle ore 11.-

Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito ed i suoi opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” con Francesco Molaro. Ma non finisce qui: dalle 19 via al lungo pre, durante e post Benfica-Napoli con Antonino Treviglio e tutti i nostri inviati ed opinionisti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android