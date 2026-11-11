Podcast Vice-Hojlund? Caporale: "Situazione Lucca penalizza anche Hojlund, vi spiego..."

Carlo Caporale, giornalista, opinionista RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto è importante per il Napoli ringiovanire la rosa e guardare finalmente al futuro?

"È un fattore già fondamentale nei programmi e nella visione futura del Napoli. Basta guardare l'età media della squadra, che è la più alta del campionato, per rendersene conto. È un processo che non può essere rapidissimo, non possiamo aspettarci che tutti i problemi vengano risolti in una sola sessione di mercato. Bisognerà intervenire gradualmente, sfruttando le diverse finestre. Gennaio, però, non è generalmente il periodo migliore per operare, perché non ci sono tantissimi profili disponibili e realmente utili alla causa".

Il Napoli potrebbe anticipare a gennaio alcune operazioni previste per l'estate?

"Il Napoli si trova in una situazione di classifica non delle migliori e forse ha deciso di anticipare qualche operazione. Veniamo però da un mercato estivo in cui, per una precisa strategia societaria, si è scelto di non investire, anche per rispettare determinati parametri economici e finanziari. Adesso bisognerebbe capire cosa sia cambiato nel giro di pochi mesi e quale budget il Napoli possa effettivamente mettere sul tavolo. Nessuno regala niente, soprattutto quando si parla di giovani che hanno già dimostrato il proprio valore".

Tra i nomi accostati al Napoli c'è anche Varela, protagonista di un ottimo inizio di stagione al Monza.

"Parliamo di un attaccante acquistato per circa due milioni e mezzo in estate e che adesso si è messo in grande evidenza. Ha una media realizzativa importante ed è diventato uno dei protagonisti del campionato. Ma a quale cifra il Monza sarebbe disposto a cederlo? Quale potrebbe essere la sua valutazione? Sono interrogativi importanti. Sarebbe strano passare nel giro di pochi mesi dall'impossibilità di spendere alla possibilità di investire cifre significative. Aspettiamo di capire quante operazioni il Napoli sarà realmente in grado di portare a termine".

A gennaio potrebbero esserci movimenti anche per Lucca e Lang?

"Lucca ha avuto tutte le occasioni possibili e immaginabili. Si è deciso di puntare su di lui anche mediaticamente, dopo la mancata cessione estiva. Allegri lo ha difeso più volte, ricordando che si tratta di un investimento della società e che evidentemente il club aveva intravisto delle qualità importanti. Qualcosa Lucca aveva mostrato prima di arrivare al Napoli, soprattutto con l'Udinese. Il problema è che non è riuscito minimamente a riproporlo in maglia azzurra".

Quanto sta incidendo la pressione sulle prestazioni di Lucca?

"Si è avviluppato in una crisi personale che, tra pressione, mancanza di gol e prestazioni negative, lo ha completamente schiacciato. Quando entra in campo va fuori giri, prova a fare cose che non gli appartengono, vuole strafare. Sono tutti sintomi di uno stato d'animo anche comprensibile, ma che non lo aiuta a ritrovare le giocate semplici. Basterebbe magari un gol per sbloccarsi psicologicamente, ma questo non è mai accaduto. Anzi, la situazione sembra peggiorare di gara in gara".

L'assenza di un'alternativa affidabile a Hojlund quanto sta penalizzando il Napoli?

"È un problema enorme. Hojlund da un anno, un anno e mezzo, gioca praticamente da unico riferimento centrale del reparto offensivo. Non ha un sostituto che possa dargli una mano e consentirgli di rifiatare. È costretto a sostenere un carico di minuti eccessivo e inevitabilmente anche il suo rendimento ne risente. Avere un'alternativa sarebbe fondamentale, anche per creare una sana concorrenza interna e stimolare lo stesso Hojlund. Il Napoli è da un anno e mezzo che, per un motivo o per un altro, non riesce ad avere un giocatore realmente utile in quella posizione".