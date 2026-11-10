Futuro Allegri e calciomercato, Pedullà fa chiarezza: “Pesa il contratto. A gennaio per ora prestiti…”

Alfredo Pedullà svela le strategie del Napoli: mercato bloccato, possibili prestiti e futuro di Allegri.

L'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulle possibili operazioni del Napoli in vista della sessione invernale. Il giornalista ha citato Varela e Bakola, ridimensionando però le possibilità di operazioni così onerose, e ha aperto alla formula del prestito, facendo il nome di Gittens del Chelsea. “Con tutto il rispetto per chi scrive a novembre nomi da 30 milioni, faccio fatica a memorizzarli senza uscite da 30 milioni. ADL tra 15-20 giorni, quando si entrerà nel vivo, dovrà dare il via libera a operazioni che per ora non avalla. Si parla di Varela, Bakola, ma tendo a escludere oggi operazioni da 30 milioni, salvo offerte da qualche folle per Lucca. È giusto anche dire che Lucca è stato il primo nome di Conte per rinforzare l'attacco e dopo tre mesi chiese di cederlo. Sono possibili però dei prestiti, tipo Gittens: l'aveva seguito già la Roma, ma bisogna capire come sta e le intenzioni del Chelsea. Sui prestiti ci sarà sempre, si proverà a smaltire. Anche per Lang, seppur con un rendimento migliore di Lucca, verrà valutata un'offerta in uscita”.

Pedullà: “Allegri non è in discussione, ma deve tutelare il Napoli. Sarà difficile risalire senza gioco e mentalità”

L'esperto di mercato si è poi soffermato sulla posizione di Massimiliano Allegri, spiegando che la società non avrebbe intenzione di interrompere il rapporto con l'allenatore, legato al club da un contratto triennale da circa cinque milioni di euro a stagione: “Allegri verrà tutelato a patto che tuteli il Napoli. Non operazioni da 30 milioni, salvo un quarto posto a pochi punti. Le prossime gare saranno fondamentali. Allegri non è messo in discussione perché ha tre anni a circa cinque milioni l'anno. Ora Allegri reclama giocatori, ma al San Carlo disse che la rosa era ottima e abbondante. Per me sarà difficile risalire senza gioco e mentalità, anche con mosse tipo Vergara in ruoli assurdi, se non trovi unità e armonia. ADL non vuole scaricarlo, potrà fare dei prestiti, ma oggi, con rispetto di tutti, non ho riscontro di colpi da 30 milioni”.