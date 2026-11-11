ADL si muove in prima persona per Cacciamani: questa la richiesta di Cairo

Il Napoli guarda al futuro e mette nel mirino Alessio Cacciamani, giovane esterno offensivo del Torino

Il Napoli guarda al futuro e mette nel mirino Alessio Cacciamani, giovane esterno offensivo del Torino. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i contatti tra i due club sarebbero già stati avviati, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si sarebbe mosso personalmente, confrontandosi con il patron granata Urbano Cairo.

Il talento del Torino, capace di giocare sulla fascia sinistra pur essendo destro naturale, avrebbe attirato l'attenzione degli azzurri grazie alle sue qualità offensive e agli ampi margini di crescita. Il quotidiano sportivo lo descrive come un giocatore capace di "infiammare la fascia sinistra e di seminare tracce offensive tangibili".

Mercato Napoli, il presidente si muove per Alessio Cacciamani: valutazione da 20 milioni

La valutazione del cartellino è già particolarmente elevata. Dopo 11 presenze da titolare nelle prime 12 partite tra campionato e Coppa Italia, condite da un gol e un assist, il Torino avrebbe fissato il prezzo intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra superiore ai circa 12 milioni che la Roma avrebbe già offerto in estate, ricevendo un netto rifiuto.

L'interesse del Napoli potrebbe concretizzarsi in vista del mercato di gennaio, quando il valore del giovane esterno potrebbe essere ulteriormente aumentato.