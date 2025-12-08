Radio TN Caporale: "Spalletti ha messo in difficoltà la Juve mentre Conte ha azzeccato tutto"

Dopo la vittoria sulla Juventus, il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di Napoli in campo sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Il Napoli ha ampiamente dominato e meritato il risultato, va pure sottolineato che nei duelli Spalletti ha messo in difficoltà la Juventus. Il gol é una palla persa su un contatto anche al limite, ma poco altro. Il Napoli non si è disunito, ha pressato alto fino al 2-1 e si è abbassato solo nel recupero.

In queste vittorie aggiunge sempre qualcosa, ora c’è anche convinzione e gioca un calcio di grande intensità, mettendoci dentro anche qualità e le vittorie parlano chiaro nonostante l’emergenza che va sempre considerata. Oltre ai tre punti il Napoli elimina una concorrente per il primo posto: 8 punti con tante squadre davanti e sarà dura per la Juve rientrare. Il Napoli chiude l’anno solare senza una sconfitta in casa, l’unica squadra in a Europa, nonostante le difficoltà aggiunge un altro merito ed in un campionato molto equilibrato se fai questa serie di vittorie fai sgranare il gruppetto. Bisogna scavallare questo momento perché comunque siamo corti a centrocampo perché Elmas lì ti manca anche un cambio sugli esterni. 8 a Conte che le ha indovinate tutte, non lo stesso per Spalletti che anche quando pareggiò non convince togliendo i due giocatori offensivi, Yildiz e Conceicao ed il Napoli ha ripreso in mano la partita”