Radio TuttoNapoli, inizia la programmazione: dalle 9 c'è "Il Bar di TuttoNapoli"

Non ci fermiamo. Siete pronti ad un'altra giornata tutta azzurra? Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, quest'oggi inizia alle 9.00 con due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata ed Arturo Minervini fino alle ore 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Francesco Carbone ed i nostri opinionisti fino alle 17. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati chiamarci allo 081-17974125

