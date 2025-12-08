Radio TN Il punto del Direttore: "Mediana domina senza 3 big. Spalletti, male in campo e fuori"

vedi letture

Dopo la vittoria sulla Juventus, il direttore Antonio Gaito è intervenuto nel lungo post-partita di Napoli in campo sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Grande Napoli nonostante le assenze? Sì, il Napoli dà continuità di risultati e prestazioni, dopo Bologna ha decisamente svoltato, partita dopo partita sembra trovarsi sempre meglio con questo atteggiamento tattico anche al di là degli interpreti. Il centrocampo con Elmas, l'ha detto pure Conte, aveva giocato solo in Coppa, è offensivo, ma anche lui sembra dare garanzie. McTominay è più nel vivo del gioco, è un po' più lontano dall'area perché non deve perdere la posizione ma comunque riesce a rendersi pericoloso e poteva anche segnare. Nonostante le assenze, il centrocampo del Napoli ha sovrastato quello della Juventus per quasi tutta la partita e mancano Anguissa, De Bruyne, Lobotka e con Elmas che si sta reinventando in un ruolo non suo.

Tante note positive, come la solidità difensiva perché, nonostante il gol subito, ha subito solo un tiro fino poi al recupero ed é stato bravo anche a reagire ma sulla tenuta mentale non avevamo dubbi. Un grande Hojlund, ma grandi gli esterni offensivi, Lang si sta completando anche in fase difensiva e Conte non a caso l'ha tenuto in campo, poi Neres è forse persino il migliore in campo nonostante la doppietta di Hojlund. Straordinario, non l'hanno preso mai. Cabal, Koopmeiners, poi ha spostato Cambiaso ma neanche lui lo prendeva. S'è visto un divario notevole, questi 8 punti di distanza ci sono tutti. La classifica è veritiera come valori tecnici, poi va detto che Spalletti ha acuito le problematiche della Juventus, senza una punta, soffrivano e lanciavano lungo ma su Yildiz e Conceicao, non proprio due giganti, la palla lunga era sempre del Napoli. Poi ha stretto Yildiz e Conceicao, sì complicavano la costruzione con McTominay ed Elmas, ma lasciavano spazio a Lang e soprattutto Neres, quindi Cabal era sempre solo e non aveva aiuto, doveva uscire Koopmeiners. Poi ha tolto gli esterni sul pareggio, li ha rimessi dopo sul 2-1. Non benissimo. Conferenza Spalletti? Lui dice che ha valorizzato giocatori e portato soldi al club con cui ha creato una grande squadra, ed è vero, ma se fosse stato così semplice vendere bene e reinvestire ancora meglio perché non è rimasto. Ora è facile dirlo, allora perché ha forzato la mano con una penale per poi ritrovarsi in nazionale ed ora alla Juventus. I fischi del Maradona vengono da lontano, sono una conseguenza di tutte le sue parole. La grande squadra potevano costruirla anche a lui".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.