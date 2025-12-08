Radio TN Minervini: "2-1 è bugiardo, poteva finire benissimo 6-1! Hojlund? Un Lukaku giovane..."

Il giorno dopo la vittoria sulla Juventus, il vice-direttore Arturo Minervini è intervenuto nel "Bar di Tutto Napoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "E' un Napoli bello, il più bello dell'era Conte. Ci aveva abituato alle vittorie, ma non ad un gioco così brillante per tutti i 90 minuti, l'anno scorso si parlava di un buon primo tempo e brutto secondo o viceversa. Ieri ha dominato, se finisce 6-1 non aveva rubato, ha annichilitato la Juventus, come aveva fatto in precedenza con le rivali. Se il Napoli tiene questo livello racconteremo solo cose belle. Bravissimo Conte, un 3-4-3 che mette tutti a loro agio, tutti entrano al meglio. Anche Vergara entra molto bene, non sbaglia una scelta e sono quelle cose che fanno la differenza alla fine. Il 2-1 è bugiardissimo, poteva finire 6-1, non era uno scandalo.

Hojlund? Il gol è una conseguenza delle prestazioni che già c'erano. Anche nelle precedenti aveva dominato tutti i duelli fisici, non era facile, soprattutto i centrali di Atalanta e Roma sono tosti e ieri Kelly è stato annientato, non l'ha preso mai. Fa due gol, sfiora il terzo, un giocatore che pensavo e sapevo forte, ma non così ed in così poco tempo facendo un lavoro che non aveva mai fatto. Sta diventando un Lukaku giovane, quello lì era una bomba esplosiva, abbinava forza, velocità, cattivera, se Conte completa la trasformazione abbiamo uno da 50 passa a 100mln in un attimo. Non ha punti deboli. Solo per situazioni lui, ma in generale il Napoli, non ha fatto altri gol. E l'azione del gol parte con una carambola: giusto non fischiare fallo, per carità, ma non mi sento di dire niente alla squadra. Dopo l'1-1 si è rimesso a giocare consapevole dei propri punti di forza, non ho mai avuto la percezione che non la vincesse".