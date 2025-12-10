Radio TN Carratelli: "ADL ha sbagliato solo due allenatori. A Mou risponderebbe così"

vedi letture

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Secondo me quella settimana con la sosta delle nazionali ha allentato la tensione. Conte magari ha riveduto qualche suo atteggiamento troppo forte. Prima non credo ci fosse rottura ma qualche disagio sì, le sconfitte avevano tolto certezze. Quando si sono rivisti erano animi più distesi. Poi Conte nello spogliatoio ha dei giocatori di spicco, su tutti Lukaku, che stanno dalla parte sua e sanno governare uno spogliatoio.

De Laurentiis un marziano? Vedo un marziano per come ha ottenuto i successi, ma anche perché dice qualcosa di nuovo. Mentre le istituzioni calcistiche stanno sempre a piangere per diversi motivi, De Laurentiis dice delle cose nuove. Vorrebbe un campionato a 18 squadre senza retrocessione, sono idee discutibili ma almeno nuove! Al Gran Galà del Calcio l'unico a dire qualcosa di interessante è stato De Laurentiis, ha dato anche l'allarme su DAZN.

Che tipo di connessione vedo con Conte per la prossima stagione? De Laurentiis è un ribelle nel mondo del calcio, perché fa sempre tremare le poltrone. De Laurentiis ha sbagliato forse due allenatori da quando è presidente del Napoli: Ventura e Donadoni. Quindi ha azzeccato l'allenatore giusto dopo il 10 posto. Ma non solo, siccome Conte è un assolutista, lui si è messo a fare il presidente e non l'allenatore come nell'anno del 10 posto. Conte lo ha relegato nel suo vero ruolo di presidente, che non si immischia nelle cose tecniche".

Mourinho disse a De Laurentiis 'non ha soldi per me', come risponderebbe De Laurentiis oggi? "Risponderebbe che ne prende un altro a metà prezzo che mi fa vincere, come è successo. Adesso, vediamo come va stasera. Vedevo che nel tabellone della Champions solo tre squadre che ancora devono giocare possono superare il Napoli. Al Napoli può andare bene anche un pareggio stasera, anche se il fatto che Conte confermi la formazione che ha battutto la Juve è un messaggio chiave.

Se mi piace questo nuovo format Champions? All'inizio non ci ho capito niente (ride, ndr). Continuo a essere un po' disorientato davanti a questo classificone, però è più divertente. Però ci sono più partite, se poi i giocatori si scassano non è demerito della preparazione. Purtroppo non c'è più Maradona, l'unico che in tempi lontani aveva protestato per le partite vicinissime e per gli orari. Noi abbiamo il record di infortuni, ma anche altre squadre li hanno, guardate Calhanoglu, Leao, Bremer... Però i giocatori stanno zitti, mi meraviglio di loro".