Radio TN Durante: "Neres? In Brasile non se ne parla e in nazionale non c'è spazio"

Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano e operatore di mercato, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Giovane? Conoscendo Sogliano, ds del Verona, il giocatore non si muove. Ricordo che Jorginho quando era in B aveva avuto un'offerta e non partì. Giovane lo conosco da tanto tempo e secondo me è un trequartista condannato secondo le mode di oggi a giocare in fascia. Ha fisico, un bel piede e credo possa meritare di fare il salto di qualità ma restando in Italia e in una squadra di metà classifica. Per me non è ancora pronto per una grande squadra come il Napoli".

"Neres in nazionale? Qui non se ne parla, ma d'altronde in Brasile ci sono problemi per il ruolo di prima punta ma gli esterni sono veramente tanti. Non escludo che possa esserci spazio magari per qualche amichevole a marzo ma ormai il blocco nazionale è quello".