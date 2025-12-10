Podcast Ceravolo: "Conte anche grande talent, mi segnalò un campione per la Juve!"

Il dirigente sportivo Franco Ceravolo è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione in onda 11-13 sulla nostra Radio Tutto Napoli

"Conte è tra i primi allenatori al mondo, è uno che non accetta neppure le sconfitte in allenamento, non è superficiale in nulla. Mourinho era uno dei migliori, ora meno e oggi Conte dà molte più garanzie.

Manna? Lo conosco bene, è giovane ed è un grande lavoratore, un grande competente e l'ha dimostrato con i giovani alla Juve. Ha talento e intuito e sta dimostrando con i fatti di essere veramente bravo.

Conte non è solo un grande allenatore sul campo ma vi garantisco che quando ha smesso di giocare, per i primi lo mandai a vedere delle partite, me ne segnalò un paio importanti, ad esempio Drogba o altri, quindi Conte è il classico allenatore che sta sul pezzo anche sul mercato. Non tutti gli allenatori sono così bravi a scegliere i giocatori.

Lucca? Cambia la formula, ma il Napoli lo ha già acquistato, il riscatto è obbligatorio. Per me diventerà un giocatore importante anche per il Napoli, ha caratteristiche diverse dagli altri. Loftus-Cheek? Difficilmente due squadre prime si scambiano giocatori. Io non lo farei mai uno scambio con un club che lotta per il mio obiettivo. Mercato? La priorità del Napoli è il recupero degli infortunati, poi fare affari a gennaio è sempre difficile.

Palladino? L'ho scoperto a 14 anni, oggi è già un grande allenatore, gli italiani sono tra i più bravi su tutti".