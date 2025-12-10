Radio TN Prof. Albarella: "Lukaku? C'è una differenza tra recupero e rientro in campo"

Eugenio Albarella, preparatore atletico nello staff di Fabio Cannavaro, ct dell'Uzbekistan, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Siamo felici di partecipare al Mondiale per la prima volta, ci saranno tante difficoltà, affronteremo grandi nazionali come il Portogallo. Ci stiamo preparando al meglio, sarà un percorso formativo.

Italia? Le ultime prestazioni fanno ben sperare, ma gli spareggi sono partite dirette, secchie, e speriamo che la Nazionale si presenterà all'evento nel miglior modo possibile.

Mi meraviglio del fatto che Shomurodov non sia rimasto in Italia per qualità e cultura del lavoro. Lo avrei visto molto bene in un campionato importante come quello italiano. Chissà perché la Roma che ora gioca senza centravanti ha voluto rinunciare a lui. In generale i nostri giocatori sono in forte crescita tecnica, l'Uzbekistan ha investito molto su strutture e movimento.

Rientro Lukaku? Non bisogna cadere nell'errore sulla guarigione fisiologica perché nel momento in cui i test ti dicono che è tutto ok bisogna comunque ricondizionare l'atleta, soprattutto per lui che è rimasto fermo per mesi e che ha una struttura particolare. Io mi aspetto almeno qualche settimana prima di un suo rientro che dovrà essere graduale.

Il problema degli infortuni è una logica conseguenza del calendario e dobbiamo imparare a conviverci, è un male in tutte le latitudini. Non c'è una squadra che non paga dazio e questa preoccupazione è giustissima. Non esistono strategie a rischio zero. Ne sto sentendo di tutti i colori, si parla anche dell'inutilità delle cinque sostituzioni, ma non è così. Il calcio si sta evolvendo, prima un giocatore in media correva 8-9 km a partita, ora non c'è un giocatore che non supera i 10-12 km totali e lo fa con volumi molto più grandi e con picchi di velocità oltre i 30km orari e se non ti prepari bene allora i gesti esplosivi, come un tiro, li paghi".