Radio TuttoNapoli, proseguono le trasmissioni: alle 13 c'è "Cronache azzurre"
Oggi alle 12:55Radio Tutto Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio.

Alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Francesco Carbone. Per due ore che chiuderanno la programmazione. Da domani, invece, si andrà anche oltre le 19 per trasmettere anche la conferenza stampa di Antonio Conte.  In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le istruzioni per le Smart Tv Android 