Podcast Cesarano: "Lucca via? Occhio a fare errori, visto lo United?"

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Dobbiamo tener presente che il Napoli non ha tutte le forze a propria disposizione altrimenti cadono tutti i discorsi. Il Napoli non è completo e le partite durano oltre 90 minuti in cui non c'è possibilità di fare tutti i cambi. Gli impegni ormai sono veramente tanti. Bisogna vedere quanta benzina c'è. Il Napoli in Champions è un altro Napoli, il sistema di gioco è stato provato da poco.

Formazione? Mi aspetto Spinazzola che è recuperato, ma quando facciamo le ipotesi dovremmo sapere come stanno tutti i giocatori a disposizione ma noi non sappiamo come stanno i giocatori e se hanno bisogno di fermarsi e dobbiamo considerare anche le caratteristiche degli avversari. Non sappiamo anche McTominay se ha recuperato del tutto, in mezzo c'è solo Vergara come alternativa.

Pericolo principale? Il Da Luz incute rispetto e c'è una pressione forte, tutto vero, ma il Napoli da anni fa le coppe europee, usciamo da un certo provincialismo. Oggi il Napoli ha raggiunto un livello europeo tale da non dover temere nessuno stadio.

Mourinho ormai è sul viale del tramonto, ha provato a stuzzicare Conte dicendo che si fa costruire le squadre come dice lui, ma parla proprio lui...Conte è stato molto elegante a non rispondere, ne è uscito bene, ha dribblato bene la sottile provocazione per non cascare in una vigilia nervosa ma in campo mi aspetto il Benfica un po' cattivo, penso voglia uscire a testa alta. Il Napoli non deve cadere nella trappola e può pungere molto quando riparte con Hojlund, Neres e Lang.

Lucca? Dobbiamo considerare che è giovane e non bisogna avere questa fretta eccessiva. La politica dello United insegna, certi errori non si commettono. Lucca poi è in prestito dall'Udinese, non può andare via in prestito, dovrebbe versare subito i soldi all'Udinese e poi darlo in un'altra squadra e non credo accadrà. Piuttosto mi auguro che anche Lucca possa dare il suo apporto come Neres e Lang, soprattutto se il Napoli resta in Champions. Credo molto in lui e non è escluso possa giocare uno spezzone già stasera".