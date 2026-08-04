Sky, Modugno: "Olivera torna a sinistra, Badiashile può colmare il vuoto al centro"

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Modugno: Olivera provato da centrale, Badiashile in pole. Lukaku resta in uscita dal Napoli.

Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro in vista dell'inizio della stagione. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Francesco Modugno ha raccontato alcuni segnali emersi dalla prima seduta pomeridiana a porte chiuse del ritiro, soffermandosi sia sulle prove tattiche di Massimiliano Allegri sia sulle possibili evoluzioni del mercato azzurro.

Modugno: "Olivera a sinistra, per colmare il vuoto al centro Badiashile resta il profilo ideale"

"Oggi, tra l'altro, per la prima volta c'è stata una seduta pomeridiana a porte chiuse, perché poi ogni tanto c'è bisogno anche di un po' di riservatezza, di cominciare a fare le cose che piacciono agli allenatori, di iniziare a provare. Nella linea a quattro si è rivisto Olivera esterno mancino. Va via Gutierrez, ma c'è Spinazzola, fresco tra l'altro di rinnovo biennale. Ha riposizionato Olivera e quindi vuol dire che lì in mezzo c'è un buco, un buco che Badiashile può andare a riempire, lui è in questa lista strettissima.

Poi c'è un vice Di Lorenzo e il fattore Under, in questo senso, per Favasuli può essere una discriminante nella scelta. Ancor più può esserlo perché il Napoli ha un organico abbondante, fin troppo, che tra l'altro resta tale con il rientro di Lindstrom e con tanti calciatori. Sono situazioni e riflessioni aperte. Lukaku e Noa Lang fanno titolo di mercato praticamente in mezzo mondo, però mi pare di aver capito che, per esempio, su Lukaku la Turchia non eserciti un grande appeal. L'opzione americana ha il suo fascino ed è quindi un mercato da monitorare. L'Arabia è una di quelle destinazioni che eventualmente troverebbe il modo per convincerlo. Però Lukaku è sicuramente quello ai margini del progetto. Gli altri sono osservati, monitorati, sono situazioni aperte. Ed è chiaro che, dovessero uscire tutti quanti, magari poi lì davanti il Napoli potrebbe davvero avere la tentazione di fare qualcosa, magari anche qualcosa di importante".