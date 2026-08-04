Podcast Napoli-Gatti, da Torino: "Può partire, ma la Juve vuole monetizzare”

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Vincenzo Marangio a Radio Tutto Napoli si sofferma sul calciomercato del Napoli e in particolar modo su Federico Gatti.

Vincenzo Marangio, giornalista e speaker di Radio Bianconera, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Gatti è un giocatore cedibile, ma soltanto a titolo definitivo. Luciano Spalletti non lo considera un elemento imprescindibile. Nella passata stagione lo ha utilizzato poco e, quando è sceso in campo, spesso è stato impiegato quasi come attaccante aggiunto nei minuti finali per sfruttarne le doti nel gioco aereo e la capacità di trovare il gol. Difensivamente, invece, il tecnico ha preferito altri profili, come Kelly, che pure inizialmente aveva faticato. La Juventus, inoltre, ha già effettuato alcune cessioni in prestito e adesso ha la necessità di fare cassa per finanziare il mercato in entrata. Per questo motivo Gatti partirebbe soltanto a titolo definitivo."

Ci sono stati contatti con il Napoli?

"Da quello che mi risulta sì. La Juventus avrebbe anche provato a imbastire un discorso più ampio, inserendo eventualmente Milinkovic-Savic, perché il club bianconero è alla ricerca di un portiere. In questo momento, però, la priorità resta quella di incassare dalla cessione di Gatti. Se dovesse arrivare l'offerta giusta, la Juventus lo lascerebbe partire."

Perché Spalletti non lo considera centrale nel progetto?

"Gatti ha vissuto due fasi molto diverse alla Juventus. In un primo momento era diventato addirittura capitano con la fascia itinerante introdotta da Thiago Motta e rappresentava un punto di riferimento della difesa. Poi ci fu un duro confronto tra i due durante una partita: Motta gli tolse la fascia e, da quel momento, il rendimento di Gatti è calato sensibilmente. Spalletti, evidentemente, non lo ritiene il difensore ideale per il suo sistema di gioco."

Molti tifosi apprezzano soprattutto il suo carattere. È davvero la sua qualità principale?

"È sicuramente un difensore molto aggressivo, duro nei contrasti e bravo a usare il fisico e la malizia. Però ridurlo soltanto alla 'cazzimma' sarebbe ingeneroso. Ha fatto un percorso di crescita importante e resta un calciatore affidabile. Certo, presenta anche dei limiti: in alcune situazioni soffre gli attaccanti rapidi, viene preso in velocità e talvolta perde la posizione. Sono aspetti sui quali bisogna lavorare."

Con Allegri potrebbe rendere di più?

"Assolutamente sì. Allegri lo conosce molto bene e sa come valorizzarlo. Con lui Gatti ha vinto l'ultima Coppa Italia conquistata dalla Juventus ed è sempre stato considerato un giocatore importante. Se dovesse arrivare al Napoli, credo che Allegri riuscirebbe a esaltarne le caratteristiche. Non lo vedo come il difensore destinato a guidare il reparto per tanti anni, ma nell'attesa del rientro di Buongiorno rappresenterebbe sicuramente una soluzione valida. Personalmente, in questo momento, lo considero anche una scelta più affidabile rispetto a Badiashile."