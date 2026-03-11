Vergara, lo stop sarà lungo: potrebbe saltare anche il Milan

Antonio Vergara dovrà fermarsi a lungo dopo il problema fisico accusato nell’ultima gara contro il Torino. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione alla fascia plantare del piede sinistro, un infortunio che costringerà il calciatore a restare ai box per diverse settimane. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’entità dello stop è piuttosto significativa. Il quotidiano scrive: “Antonio Vergara dovrà osservare almeno 40 giorni di stop in seguito all’infortunio alla pianta del piede sinistro patito contro il Torino. È questo l’esito degli esami strumentali a cui ieri si è sottoposto il giocatore”.

Il Napoli ha comunicato l’esito degli accertamenti attraverso una nota ufficiale, dopo gli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano: “Il Napoli lo ha comunicato ieri con una nota nella quale si evince che il giocatore ha effettuato gli accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro”.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Vergara sarà costretto a saltare il match di Lecce in programma sabato e proverà a rientrare per la sfida al Parma" (dopo Napoli-Milan).