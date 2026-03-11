Svolta McTominay? Gazzetta: "Ha dato mandato agli agenti di trattare il rinnovo col Napoli

Scott McTominay e il Napoli potrebbero andare avanti insieme ancora a lungo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, attorno al giocatore si starebbe muovendo il mercato internazionale, ma la volontà di McTominay sarebbe chiara. Il quotidiano spiega infatti che “il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero”, ma allo stesso tempo sottolinea che “McTominay, però, a Napoli sta bene e ha dato mandato ai suoi agenti di cominciare a discutere con la società per il prolungamento di contratto”.

Rinnovo McTominay, possibile incontro con gli agenti

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, “un incontro possibile già nella prossima sosta per le nazionali” potrebbe rappresentare il punto di partenza per costruire il nuovo accordo. L’idea del Napoli sarebbe quella di allungare ulteriormente il legame con il centrocampista, considerato centrale nel progetto tecnico presente e futuro. Il quotidiano evidenzia che “il Napoli vorrebbe legarsi a vita a Scott, con un nuovo contratto fino al 2030”, con la possibilità di inserire anche “una opzione per un’altra stagione” e una clausola rescissoria utile a tutelare il club.

Sul piano economico, l’adeguamento dell’ingaggio sarebbe parte integrante della trattativa. La Gazzetta dello Sport scrive che “pure l’ingaggio ovviamente dovrebbe essere portato all’altezza dei top della squadra, arrivando intorno ai 5 milioni, come Hojlund”.

Al di là degli aspetti economici, però, il nodo principale sembra essere soprattutto progettuale. Il messaggio del giocatore sarebbe netto: “Scott vuole semplicemente competere per restare al top, in Italia e in Europa”