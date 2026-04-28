Podcast CdM, Zambardino: "Ritorno di Sarri? Una rovina! Dopo Napoli non vedo grandi evoluzioni"

vedi letture

Intervista a Vittorio Zambardino su Radio Tutto Napoli: analisi su Como-Napoli, arbitraggio e futuro azzurro, “serve equilibrio”.

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Qual è il messaggio che il Napoli deve mandare sul campo del Como?

"La vittoria sarebbe il messaggio migliore, scusate se comincio a cavarmela con una banalità. Il problema qual è? Che il Como l'anno scorso al girone di ritorno ci ha battuto, anche nell'anno dello Scudetto. Ha pareggiato quest'anno in campionato, ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Con il Como abbiamo una bilancia fortemente squilibrata, si tratterebbe di riequilibrare, di spiegare che non è che siamo poi inferiori al Como, perché se guardiamo al campo e soprattutto confermare, la cosa più importante secondo me, che non si vive di sola Cremonese, cioè che la partita di venerdì scorso non è stata dovuta solo alla sua brillantezza, non è stata dovuta al fatto che l'avversario, chiedo scusa se mi esprimo in maniera non sportiva, era scarso, ma al fatto che il Napoli ha trovato una nuova formula."

Che tipo di gara sarà Como-Napoli?

"Io dubito che il Como farà fare al Napoli la partita rilassata. Mi sono riguardato i gol, la fuga di Alisson per tutto il campo, dal lancio del portiere fino al gol, io dubito che il Como glielo faccia fare. Quindi sarà una partita più complicata, più combattuta, però sarebbe bello fare questo fuoco d'artificio finale, conquistare altri sei punti o perlomeno uno, e fare una bella prestazione. Il Napoli quest'anno, se dal punto di vista dei risultati non è stato male, perché comunque è secondo, però dal punto di vista delle belle prestazioni è stato un po' avaro."

Si andrà verso le stesse scelte tattiche viste contro la Cremonese?

"Sì, immagino che Conte possa essere un po' preoccupato dalla fase offensiva del Como, perché non trattandosi della Cremonese, con quella fase difensiva del Napoli, se prendi due o tre ripartenze dal Como può darsi pure che ti trovi in difficoltà. Io non credo che ci sia una riproposizione letterale, qualche cautela da parte di Conte me l'aspetto, qualche misura prudenziale."

Che partita deve fare il Napoli contro il Como?

"Sì, se fai una partita a viso aperto con il Como devi essere all'altezza del Como, che è capace di dartene due nel primo tempo. Il Napoli due gol li fa con grande difficoltà, a parte quest'ultima partita. Questo è il problema. Magari è cambiato tutto e il Napoli ci fa vedere un partitone, ma non mi avete chiamato per le mie doti di mago."

È un problema non sapere quale Napoli vedremo?

"È un problema, però è anche bello. Siamo in un campionato con tanta incertezza ma appassionante. Quante volte abbiamo pensato che il Napoli era andato e la partita dopo è risorto, facendo un esempio su tutti il 3-1 all'Inter. Chi avrebbe scommesso su quel risultato? È stato un Napoli appassionante. Poi siamo alla fine, il campionato è sostanzialmente finito, si tratta solo di tenere."

Che idea ti sei fatto sulla situazione del mondo arbitrale italiano?

"Io sono francamente disorientato come lettore dei giornali. Il comunicato ci fa capire che siamo di fronte a un'indagine interna al mondo arbitrale. Ma non ho capito in cosa sia consistita la frode. Quando si parla di frode sportiva si parla di aver alterato i risultati di un evento sportivo. A che pro? Questo è il grande mistero. Un'altra possibilità è che il magistrato stia giocando a carte coperte, soprattutto in vista dell'interrogatorio di Rocchi. A un certo punto però la procura dovrà venire fuori con un'ipotesi accusatoria completa. Noi dobbiamo sempre dare per acquisito che in questo momento Rocchi è innocente. Temo molto la giustizia sportiva, perché decide sugli atti dell'accusa mentre l'inchiesta penale è in corso. Mi pare una deformazione giuridica alla base."

Cosa pensi di un possibile ritorno di Sarri al Napoli?

"Nella più vicina chiesa pregate la Madonna di distanziarci da questa rovina. Le minestre riscaldate non fanno bene. Non vedo nella carriera di Sarri successiva al Napoli, nonostante la coppa europea con il Chelsea, queste grandi evoluzioni. Vedo un tecnico che ha fatto bene in alcune situazioni, ma non vedo questo grande salto. È vero che il Napoli potrebbe ridimensionare le spese, ma non vorrei che fosse un ridimensionamento anche nei risultati, perché dopo questi anni tra Spalletti e Conte abbiamo gioito moltissimo."

Manna può essere un uomo da Roma o è centrale per il Napoli?

"Manna al Napoli ha affrontato un lavoro di alto livello, con un tecnico come Conte. È cresciuto, è diventato un manager di alto livello, ha fatto errori ma gli errori fanno crescere. È plausibile che possa interessare alla Roma, soprattutto se Gasperini lo vuole. Sarebbe però un problema per il Napoli, perché tra cambio allenatore e mercato servirebbe continuità."