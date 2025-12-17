Podcast Chi arriva a gennaio? Laudisa a Radio Tutto Napoli: "Uno il candidato più accreditato"

Carlo Laudisa, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Frattesi piace a tanti, anche al Napoli. Che futuro può avere? Il caso Frattesi angoscia ormai l'Inter da mesi, in queste settimane si sono sovrapposte varie opzioni, perché è stato associato anche alla Roma, è stato associato anche alla Juventus e credo che questa sia una vicenda assolutamente molto delicata, perché l'Inter sa benissimo che Frattesi se dovesse vestire la maglia del Napoli o della Juve o della Roma potrebbe diventare protagonista in una squadra rivale, ma soprattutto il Napoli, ecco perché io non so se l'Inter si è effettivamente motivata a cedere Frattesi al Napoli.

Chi può prendere il Napoli a gennaio a centrocampo? La candidatura più accreditata per mille motivi è quella di Mainoo del Manchester United, perché è un giocatore che tecnicamente ha caratteristiche che ben possono soddisfare Conte, ma poi ha altri requisiti decisivi in questa fase e mi riferisco al fatto che essendo l'Under 23 non occupa un posto nella lista e quindi il Napoli anche in questo caso, nonostante gli infortuni ha problemi e poi c'è il problema economico perché anche il Napoli è sfiorato da questa tematica delle nuove norme, quindi bisogna ancora capire esattamente che agibilità ci sarà sul mercato a gennaio”.

Arriverà un vice Di Lorenzo? Norton-Cuffy piace al Napoli ma ora anche all'Inter dopo l'infortunio di Dumfries. Non so se arriverà anche un esterno, servirebbe forse un investimento importante e questo induce anche a entrare in aste pericolose. Juanlu Sanchez? Il Siviglia ha tirato sul prezzo e poi sono subentrate altre esigenze.

Lucca? Ha trovato poco spazio e Lukaku sta tornando. Ma il suo è stato un investimento rilevante, vicino ai 40 milioni, e non credo arrivino acquirenti disposti ad acquistarlo a cifre simili. Si parla di un prestito, ma molto dipenderà dal momento. A gennaio, ricordiamolo, il mercato è condizionato dalla concomitanza con gli impegni agonistici. Quello che diciamo oggi può cambiare nel giro di pochi giorni.

Pellegrini? Non penso andrà via, nonostante sia a scadenza. Gasperini gli sta dando fiducia, lo sta utilizzando da titolare, il rapporto con la piazza è stato ormai recuperato. Altro discorso è relativo all'estate quando può andare in scadenza.

Palestra? Piace al Napoli, ma il mio timore è che vada in Premier. Ormai le sue prestazioni sono evidenti. L'Atalanta nel ruolo ha già Bellanova e quindi se arriva l'offerta giusta può partire".