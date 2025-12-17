Podcast Frattesi-Napoli, Laudisa: "C'è rischio diplomatico, sapete cosa pensa l'Inter?"

Carlo Laudisa, firma della Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè: "Frattesi piace a tanti, anche al Napoli. Che futuro può avere? Il caso Frattesi angoscia ormai l'Inter da mesi, in queste settimane si sono sovrapposte varie opzioni, perché è stato associato anche alla Roma, è stato associato anche alla Juventus e credo che questa sia una vicenda assolutamente molto delicata, perché l'Inter sa benissimo che Frattesi se dovesse vestire la maglia del Napoli o della Juve o della Roma potrebbe diventare protagonista in una squadra rivale, ma soprattutto il Napoli, ecco perché io non so se l'Inter si è effettivamente motivata a cedere Frattesi al Napoli. C'è un rischio diplomatico

Pellegrini? Non penso andrà via, nonostante sia a scadenza. Gasperini gli sta dando fiducia, lo sta utilizzando da titolare, il rapporto con la piazza è stato ormai recuperato. Altro discorso è relativo all'estate quando può andare in scadenza.

Palestra? Piace al Napoli, ma il mio timore è che vada in Premier. Ormai le sue prestazioni sono evidenti. L'Atalanta nel ruolo ha già Bellanova e quindi se arriva l'offerta giusta può partire".