Podcast Prof. Albarella: "Aumentando minutaggio si alza il rischio infortuni. Su Lukaku..."

Eugenio Albarella, preparatore atletico di grande esperienza, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli. Albarella ci ha offerto una panoramica approfondita sulla complessa gestione della rosa del Napoli in un periodo di impegni ravvicinati:

"La difficoltà di un allenatore sta in quello che sono poi la gestione giornaliera dovuta alle evoluzioni, logicamente benché uno possa pensare, ahimè, di poter andare anche incontro a mancanze dovute a infortuni, mai si poteva pensare che il Napoli si trovasse in queste condizioni. Quindi per gioco forza l'allenatore è costretto a dare minutaggi oltre quelle che possono essere le sopportazioni fisiologiche e questo ti porta poi dopo ad avere una squadra stanca, non solo tutto l'aspetto fisico ma soprattutto tutto l'aspetto mentale

Quanto è importante far ruotare i calciatori per abbassare il rischio infortunio? “Ritorniamo alle difficoltà nella gestione pratica della rosa, quando ti ritrovi a dover fare sempre la prestazione ma soprattutto a dover fare sempre i risultati, perché si vive di questo e ti ritrovi invece una rosa estremamente ridotta all'osso dovuta agli infortuni, quello che in teoria tu conosci benissimo da dover dare minutaggi pesati sei costretto eventualmente a forzare e a accollarti il rischio ulteriore di infortuni quando non hai alternative di qualità, perché il Napoli ad oggi si ritrova soprattutto in certi ruoli scoperti in alternativa e quindi l'allenatore è costretto ad aumentare il minutaggio ad alcuni giocatori che in teoria conosciamo per il loro vissuto sono a rischio.

Sul rientro di Lukaku: "Faccio fatica a entrare nelle dinamiche di una gestione da parte di uno staff che conosce i minimi particolari dell'evoluzione dell'infortunio da parte dell'atleta. Per quello che sono le mie conoscenze, le mie esperienze, soprattutto frutto di un infortunio così grave, immagino che sia un inserimento graduale proprio perché il tempo percorso dall'infortunio è tantissimo e quindi il ricondizionamento fisiologico deve essere anche quello in forma graduale. Quindi mi aspetto un giocatore gestito con parsimonia, con un minutaggio crescente, al contrario invece di chi si può aspettare un Lukaku che possa essere disponibile già per una full immersion così come il calendario richiederebbe”.