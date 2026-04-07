Podcast Conte-Italia, Filardi: "Non mi sorprenderei se accettasse! Vi spiego perché"

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Massimo Filardi, ex azzurro, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Me l’aspettavo complicata e infatti lo è stata. Sono due squadre molto tattiche e si sono rispettate. Era una gara spartiacque: perderla avrebbe creato problemi per il secondo posto. Secondo me Antonio Conte l’ha preparata così, puntando a vincerla nell’ultima mezz’ora. È stato quasi un piccolo capolavoro".

Quanto pesa il secondo posto per il Napoli?

"L’obiettivo resta quello. Per tutto quello che è successo durante la stagione, arrivare secondi significherebbe fare un grande campionato. Se non arrivi primo, arrivare secondo è comunque un risultato importante".

Sul caso Romelu Lukaku: può intervenire il gruppo?

"No, la società deve essere al di sopra di tutto. Se prende un provvedimento, i calciatori devono accettarlo. Altrimenti si rischia un effetto domino, come già visto in passato. Però la priorità resta la salute del giocatore: deve tornare ad essere un atleta. Il resto si sistemerà, anche con una multa, ma ora conta solo recuperarlo".

Hai parlato anche dell’aspetto mentale degli infortuni…

"Quando un calciatore sta male vive un grande disagio. Io ci sono passato: senza stare bene non servi a nessuno, né a te stesso né alla squadra. A 32 anni diventa ancora più pesante. Per questo bisogna aiutarlo a ritrovare la condizione".

Come hai visto Frank Zambo Anguissa?

"L’ho visto in miglioramento. Più sciolto nei movimenti e anche più lucido tecnicamente. È normale che non sia ancora al top dopo quattro mesi fuori, ma già così la sua presenza si sente. Presto tornerà quello che conosciamo".

E su Giovane nel ruolo di punta?

"Primo tempo complicato, anche perché la squadra non era abituata a servirlo così. Nel secondo tempo, con qualche accorgimento, si è visto di più. Ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund, ma può fare quel ruolo".

Infine, Conte verso la Nazionale: che ne pensi?

"È uno dei migliori per ricostruire dalle macerie. Non mi sorprenderebbe se accettasse: ha le capacità per farlo e sarebbe una scelta importante per tutto il movimento calcistico italiano".