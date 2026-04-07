Podcast Marino: "Non paragonate Conte e Allegri! Politano? L'ho allenato e dico una cosa"

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Pasquale Marino, allenatore, ex tecnico di Matteo Politano, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Quando l’ho allenato era agli inizi della carriera, ma già si vedevano le qualità. Oggi è un giocatore completo: può fare l’attaccante, il quarto di centrocampo e persino il quinto. Questo significa che ha raggiunto una maturità tattica e fisica importante. Si sacrifica, si gestisce bene e ha una grande professionalità".

Ti aspettavi questa evoluzione anche in fase difensiva?

"Sinceramente no. Lo vedevo più come attaccante o esterno offensivo. Di solito a fine carriera si arretra per correre meno, lui invece ha fatto il contrario. Questo dimostra quanto lavori su sé stesso e quanto sia cresciuto".

Conte vs Allegri: le statistiche possono dire qualcosa?

"Bisogna sempre guardare i contesti. Non è che uno è più bravo perché ha vinto più scontri diretti. Parliamo di due allenatori tra i migliori in circolazione, entrambi vincenti. Fare paragoni ha poco senso".

Napoli-Milan: che partita è stata?

"Non è stata tra le più spettacolari. È stata una gara bloccata, con poche occasioni, ma quando la posta in palio è alta si guarda più al risultato che all’estetica. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, consolidando la classifica. In queste fasi conta portare punti".

Su Antonio Floro Flores, oggi protagonista col Benevento, cosa puoi dire?

"È stata una bella sorpresa. L’ho avuto da giovane e non immaginavo potesse arrivare così presto a questi risultati da allenatore. Va dato merito anche alla società che ha creduto in lui, investendo e scommettendo su un tecnico emergente".

Diverso il discorso per Roberto De Zerbi?

"Sì, di lui me lo aspettavo. Già da calciatore mostrava interesse per la tattica, faceva tante domande. È uno che ha sempre avuto la mentalità da allenatore. La sua crescita è meritata e credo possa fare molto bene anche all’estero".