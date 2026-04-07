Sosa su Alisson: "Fa la differenza pure da titolare! Io entravo e segnavo ma non mi piaceva"
Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha commentato la prestazione di Alisson Santos in Napoli-Milan. Queste le sue parole di ieri a fine partita: "Alisson Santos? Io entravo e segnavo, Reja pensava mi piacesse… (ride ndr), ma Alisson ha dimostrato che fa la differenza anche dall’inizio. Si è calato subito nella realtà, nel calcio italiano si gioca male e non è facile entrare nei tatticismi, ma lui fa la differenza. Per me deve essere titolare, sono convinto che inizierà. Col Parma non sarà molto diversa, serve dribbling!”.
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