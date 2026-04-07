Podcast Volpecina: "Macché Nazionale, Conte a Napoli si diverte! E' un tecnico di campo..."

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Giuseppe Volpecina, ex azzurro, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Conte in Nazionale? Non credo proprio. Conte con il Napoli si diverte, lavora ogni giorno sul campo e questo per lui è fondamentale. La Nazionale è diversa: hai poco tempo, pochi allenamenti e tanti problemi. Oggi, senza calciatori di grande qualità come in passato, diventa tutto più complicato. Con un club può incidere molto di più".

Quanto incide il sistema calcio italiano sulle difficoltà della Nazionale?

"Incide tantissimo. Si gioca troppo, comandano le televisioni e non si riducono le squadre. Così la Nazionale ha poco spazio. In altri Paesi hanno cambiato tutto dopo i fallimenti, noi invece restiamo sempre gli stessi".

Napoli-Milan: vittoria meritata o decisa dagli episodi?

"In parte ha ragione Allegri: è stata una gara equilibrata e bloccata, decisa dagli episodi. Ma il Napoli ha fatto qualcosa in più e alla fine ha meritato. Sono partite difficili, contro squadre organizzate che non ti concedono spazi".

Quanto è stato decisivo Alisson Santos?

"Tanto. È uno che cambia la partita: veloce, tecnico, punta sempre l’uomo. Contro difese chiuse servono giocatori così. Però attenzione: non deve diventare solo un’arma a gara in corso, può giocare anche dall’inizio".

E su Matteo Politano?

"È difficile da marcare, rapido e tecnico. Oggi gli esterni hanno più libertà rispetto a prima: ricevono palla pulita e possono puntare l’uomo. Ai miei tempi si marcava molto più stretto".

Come giudichi la gestione del caso Romelu Lukaku?

"La priorità è la sua salute. Deve tornare a stare bene, poi il resto si sistema. È normale che un calciatore in difficoltà viva male la situazione, soprattutto a questa età. L’importante è recuperarlo".

Conte ha parlato anche di atteggiamento e mentalità dei nuovi arrivati…

"È tutto molto soggettivo. Ci sono giocatori come Alisson che arrivano senza pressione e giocano liberi, altri invece sentono di più il peso. A Napoli non è facile: devi avere anche una grande forza mentale".