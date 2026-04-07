Notte magica: sorpasso al Milan e primo annuncio di mercato
Notte magica ieri per il Napoli. Sorpasso al Milan dopo la vittoria targata Politano e poi anche un annuncio di mercato, ovvero il riscatto prossimo di Alisson Santos che costerà al club azzurro altri 15 milioni di euro. L'annuncio di ieri di Sky Sport dopo le notizie che erano circolate nelle prime ore del lunedì di Pasquetta dal Portogallo. Alisson ha convinto tutti e anche ieri è stato protagonista con un no look che ha permesso a Olivera poi di arrivare sul fondo: suo l'assist per la rete di Politano.
Calciomercato Napoli: l'annuncio dal Portogallo
Secondo quanto riportato dal media portoghese, ieri, dunque, come si legge su A Bola, la SSC Napoli avrebbe deciso di puntare con convinzione sull’esterno brasiliano, promosso a pieni voti dopo questi mesi in azzurro e destinato a restare anche nella prossima stagione. Per completare l’operazione, il Napoli verserà 16,5 milioni di euro allo Sporting CP, che sommati ai 3,5 milioni già corrisposti a gennaio portano il costo complessivo dell’affare a 20 milioni di euro.
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