ADL: "Scudetto, una piccola speranza c'è! Conte-Italia? Vorrà garanzie e la Figc è ferma..."

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Da Los Angeles, tra cinema e calcio, Aurelio De Laurentiis racconta il presente e le ambizioni del Napoli. Il presidente azzurro, intervenuto a Fox Deportes, ha toccato diversi temi, dal valore internazionale del club fino alla stagione in corso, segnata da numerosi ostacoli. "Amo Los Angeles perché, in un certo senso, mi ricorda Napoli: qui ho casa e Hollywood è il mio ambiente naturale. Essere qui per un film sullo Scudetto, in un Paese dove il calcio deve ancora crescere, è molto importante. Spero che il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada possa aiutare lo sviluppo di questo sport. Tornerò qui in estate anche per seguire alcune partite".

Poi il legame con la famiglia e il cinema: "La mia storia parte da lontano, tra mio padre e mio zio che hanno costruito un percorso nel cinema internazionale. Io ho prodotto oltre 400 film, ma il calcio è un’altra cosa: è come un thriller, non sai mai come va a finire. Quando ho preso il Napoli era una scommessa, ma bellissima".

Sulla stagione: "Ce lo chiediamo anche noi: troppi infortuni. Senza questi problemi forse avremmo potuto lottare per un altro Scudetto. Ora resta ancora una piccola speranza, ma non sarà semplice. L’obiettivo è fare meglio il prossimo anno".

Infine su Conte e la Nazionale: "Con lui c’è un grande rapporto, è una persona intelligente e vorrà garanzie. Oggi però la federazione è ferma, aspetta senza decidere. Se vorrà andare, non sarò io a fermarlo, ma credo che prima voglia certezze che al momento non ci sono".