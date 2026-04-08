Podcast Conte-Italia? Polverosi: "Già la prima volta servì sponsor per ingaggio da top"

vedi letture

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Le parole del Ministro Abodi su Antonio Conte alla Nazionale rendono questa ipotesi più concreta?

"Mi sembra che, sollecitato anche da giornali e media, Conte abbia espresso gradimento per un ritorno sulla panchina della Nazionale. Sarebbe la seconda volta nella sua carriera. Molto dipenderà dal prossimo presidente federale. Ricordo che già in passato, per convincerlo, fu necessario creare un sistema di sponsor per sostenere il suo ingaggio, perché non era quello di un normale commissario tecnico ma di un allenatore del suo livello. Per la Nazionale sarebbe un’ottima scelta. Se la corsa fosse tra più nomi, per me non partirebbe nemmeno: sceglierei Conte. Il problema è capire cosa lascerebbe al Napoli e quindi sarebbe un problema per De Laurentiis."

Conte è l’uomo giusto per risollevare una Nazionale in difficoltà?

"Non c’è dubbio. Conte è uno che nei momenti difficili tira fuori il massimo dai calciatori. Inoltre ha già fatto un ottimo Europeo, uscendo ai rigori contro la Germania con una squadra che, secondo me, era tecnicamente più debole di quella attuale. Oggi ci sono attaccanti migliori e anche prospettive interessanti per il futuro. Conte è un grande allenatore, lo dice la sua carriera. Ha qualche limite in Europa, ma il suo bilancio è straordinario."

Il Napoli può ancora lottare per lo scudetto nelle ultime giornate?

"La possibilità è lontana, ma esiste. L’Inter è più forte e più quadrata, però nelle ultime partite ha mostrato qualche difficoltà. Il Napoli invece arriva da una serie di vittorie. La chiave è il prossimo turno: se l’Inter perde punti e il Napoli vince, la distanza si riduce e si riaccende la speranza. Poi diventa anche una questione mentale. Il Napoli deve crederci, perché ha i mezzi per farlo."

Quanto può incidere Alisson Santos nelle partite bloccate?

"Può essere determinante soprattutto negli ultimi 20-25 minuti. Contro il Milan ha cambiato la partita: ogni volta che toccava palla saltava l’uomo. È l’arma perfetta a gara in corso, perché dà imprevedibilità. Le alternative del Napoli, come lui e Politano, offrono qualcosa che le riserve dell’Inter non danno: fantasia, cambi di ritmo, soluzioni diverse."

Il Napoli ha qualcosa in più rispetto all’Inter sotto questo aspetto?

"Conte riesce a modificare la squadra in modo imprevedibile durante la partita. Cambia uomini e assetto, trovando soluzioni nuove. Al contrario, i cambi dell’Inter mantengono più o meno lo stesso tipo di gioco. Il Napoli invece ha giocatori che portano fantasia e imprevedibilità, ed è un vantaggio importante."

Ti ricordi l’episodio della monetina ad Alemao nel 1990?

"Sì, me lo ricordo benissimo. Ricordo tutta la vicenda, anche se non ricordo se scrissi qualcosa all’epoca. Sono episodi che chi segue il calcio difficilmente dimentica."