Napoli-Lazio, da domani al via la terza fase di vendita: info, prezzi e dettagli
Prevendite aperte per Napoli-Lazio, match che si disputerà Sabato 18 Aprile alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match è stata riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.
La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.
Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.
La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.
FASE 1, 2 e 3
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 35,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI50,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI60,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI80,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 110,00 €
FASE 4 – VENDITA LIBERA
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 40,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI 70,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI 90,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM110,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 115,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 135,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM1 55,00 € 110,00 €
Fasi di vendita
Dalle ore 12:00 del 01/04/2026 alle ore 12:00 del 03/04/2026
Gli abbonati 24 gare SSC Napoli potranno acquistare a tariffa scontata inserendo nel campo denominato "codice promozione" il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l'abbonamento.
Dalle ore 15:00 del 03/04/2026 alle ore 23:59 del 08/04/2026
Vendita riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium
Dalle ore 12:00 del 09/04/2026 alle ore 10:00 del 10/04/2026
Vendita riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership sottoscritta entro le ore 23:59 del 07/04/2026
Dalle ore 12:00 del 10/04/2026 alle ore 18:00 del 18/04/2026
Vendita settori ordinari
Settore ospiti momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
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