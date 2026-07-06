Podcast Corbo e l'avarizia costruttiva di ADL: "Grazie a questa strategia è diventato un top club"

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Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live

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Il Napoli può ancora spendere come la scorsa stagione?

"Il Napoli potrebbe spendere la stessa cifra perché De Laurentiis ha la fortuna di avere credito in banca, quindi può andare sullo scoperto e comprare chi vuole. Però la saggezza e l'equilibrio che sono stati smarriti nel biennio recente devono essere recuperati."

Perché parla di "avarizia costruttiva" di De Laurentiis?

"Il Napoli è stato forte, fortissimo, è diventato un grandissimo club di livello europeo grazie a quella che ho definito l'avarizia costruttiva di De Laurentiis, cioè la politica del risparmio, che però non è mai disgiunta dalla forza e dalla voglia di investire qualcosa, se l'investimento porta a delle plusvalenze."

Perché oggi il Napoli deve stare più attento sul mercato?

"Quest'anno e l'anno scorso non ci sono state plusvalenze perché il Napoli, dopo Osimhen e Kvaratskhelia, non ha più avuto giocatori ambiti sul mercato, quindi deve misurare il piano degli acquisti in rapporto a questa esigenza."

Allegri accetta questa filosofia del club?

"Lui accetta perché qualsiasi professionista del calcio deve valutare l'affetto che riceve, chiedere dei chiarimenti e offrire quella che è la sua prestazione. In cosa Conte era diverso da Allegri? Conte è un caso a parte, è l'unico allenatore italiano che ha chiesto due anni fa di sostituirsi al presidente. Chiese di fare tutto lui e provò a fare il manager all'inglese oltre che l'allenatore."

Come giudica il lavoro di Giovanni Manna?

"Il mercato di gennaio l'ha fatto Giovanni Manna. I primi risultati sono stati assolutamente positivi. Gila e Khalaili? Sono due giocatori che mi hanno colpito, sono stati molto bravi in tempo anche ad arrivare su di loro. Il punto è che il Napoli non può ancora affondare perché deve prima cedere."

Il Napoli ha già una rosa da Champions League?

"Io sono convinto che già con questa rosa il Napoli, attualmente e con Allegri allenatore, può arrivare tra le prime quattro. Il punto è questa rosa da valutare nella sua completezza, ma se tornassero gli infortuni che ci sono stati con Conte allora il Napoli rischierebbe nuovamente. Il Napoli è riuscito a mettere in campo 28 giocatori durante l'anno e ha dimostrato di avere una rosa fortissima."

Allegri saprà gestire uno spogliatoio pieno di giocatori esperti?

"L'Allegri li sa motivare e quindi tranquillo. Credo che ci sia una stabilità molto maggiore con Allegri."

Come giudica l'addio di Conte?

"Quando ha capito che non poteva costruire secondo le sue ambizioni il nuovo Napoli, ha preferito lasciare la panchina libera in modo che potesse arrivare un allenatore disposto a conciliare le sue ambizioni professionali con le esigenze dell'azienda."

Chi vede come nuovo commissario tecnico della Nazionale?

"Io credo che sia Conte che Mancini siano ottimi allenatori per la Nazionale."