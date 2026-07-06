Podcast Calciomercato Napoli, Mele: “Sfumato Gila, vi dico chi può essere primo ‘acquisto’ in difesa”

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Il giornalista Silver Mele, nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Secondo te quale modulo adotterà il Napoli di Massimiliano Allegri nella prossima stagione? "Io penso che sia proprio il principale nodo che poi Massimiliano Allegri ci aiuterà a sciogliere la mattina del 14 quando si presenterà, perché tutto passerà da lì. Passerà dall'atteggiamento tattico che il nuovo Napoli sceglierà per la successione di Antonio Conte. Si potrebbe immaginare una difesa a tre con una linea di metà campo forte di quattro uomini e due trequartisti, due giocatori da sottopunta alle spalle della punta centrale. Potrebbe anche essere questa l'idea di fondo, mettendo insieme quelle che sono le abitudini tattiche recenti di Massimiliano Allegri e anche la disponibilità di uomini sui quali potrà contare. Con una rosa e una squadra aperta alla grande duttilità, perché avrà a disposizione tanti esterni, avrà la possibilità di puntare, qualora si dovesse avere la conferma e la permanenza di De Bruyne, ma io credo e spero di sì, su De Bruyne e Vergara da sottopunta alle spalle di Hojlund. Insomma, sono tante le opzioni, però come riferimento di partenza potrebbe esserci questa idea, con un blocco di centrali arretrati molto forti e ben assortiti e poi naturalmente tutto quello che ne segue in mezzo al campo, con gli uomini che mettono insieme qualità, sostanza e fisicità e poi naturalmente i tanti esterni a cui facevo riferimento."

Tra Lukaku e Lucca, chi terresti a Napoli come vice Hojlund? "Io sono stato, tirandomi anche le critiche degli oltranzisti al contrario, da sempre sostenitore di Romelu Lukaku. Perché? Perché lo sta facendo vedere ancora una volta in questo Mondiale. Ragazzi, questo è il Mondiale dei grandi attaccanti, è il Mondiale dei grandi campioni che orientano e che decidono. Vedi Messi, ma voi mi direte, ed è giusto così, Messi è fuori concorso. Però Harry Kane, Mbappé, anche lui fuori concorso, tutti quei giocatori che decidono e determinano le sorti delle loro squadre. E noi tra questi dobbiamo inserire Lukaku, perché il Belgio di Rudi Garcia è una delle squadre che sta giocando peggio di tutte e non è una novità. Io quando vedo, vi dico la verità, Garcia tirar fuori al 56' Doku dico: caspita, ma allora ce l'ha per vizio. Lui ha rischiato di essere azzannato, conoscendo la testa di Osimhen e la rabbia e il furore dopo un calcio di rigore sbagliato. Il Belgio è una squadra forte per gli uomini che ha a disposizione, ma malmessa in campo, molto lenta, molto prevedibile. Entra Lukaku e da solo mette in ambasce la difesa del Senegal, fino a trovare il gol e cambiare la partita. Per me Lukaku è un giocatore che orienta sempre e che ha un feeling straordinario con il gol. Se dovessi scegliere, e potendo contare anche sulla disponibilità di Lukaku all'alternanza, perché poi parlare chiaro è fatto per gli amici, penso che questa dovrà essere la chiacchierata preliminare con l'allenatore, io mi terrei tutta la vita una coppia Hojlund-Lukaku che secondo me sarebbe garanzia di grandi cose."

Sfumato Gila, potrebbe essere Beukema il primo acquisto per la difesa del Napoli? "Assolutamente sì. Io penso che tra le missioni che De Laurentiis ha già assegnato a Massimiliano Allegri ci sia anche quella di rivalutare il mercato della scorsa estate, perché è stato un mercato dispendioso, di nomi importanti che però non hanno avuto occasione di dimostrare perché sono finiti troppo presto in naftalina. Ricorderete che Conte, in uno dei passaggi delle prime conferenze stampa, si arrogava e si riconosceva anche il merito di aver valorizzato tanti giocatori. Ed è vero, perché la sua carriera racconta di questo, ma racconta anche di giocatori bocciati irrimediabilmente che poi hanno avuto pochissimo spazio per dimostrare il contrario. C'è un elenco abbastanza lungo di giocatori che con Conte non hanno avuto chance, quindi Allegri sicuramente ripartirà da valutazioni che dovranno essere definitive su questi qui. Poi Beukema, ragazzi, era al Bologna con Lucumí, costituiva la coppia di centrali più forte del campionato, quindi non può essere diventato brocco all'improvviso."

Cosa ti aspetti dalla conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri? "Questa è una bella domanda, Antonio. Penso che si lavori proprio in società su claim che possano essere utilizzati a mo' di slogan anche in ambito marketing, creare uno slogan che possa essere venduto, che possa essere efficace. Ci saranno tanti spunti. Mi aspetto una conferenza stampa dalla quale si lancerà il ruolo centrale del Napoli sia in Italia che in Europa. Però la più grande curiosità è tattica: capire come ripartirà il Napoli dopo un biennio che è stato vincente ma che è anche stato poco brillante dal punto di vista della proposta di gioco. Allegri è uno molto attento alla fase difensiva, però è anche uno che favorisce la qualità dei giocatori che hanno qualità. Quindi da questo punto di vista sono molto curioso di capire quanto punterà sui giocatori che indubbiamente di qualità dalla loro parte ne hanno tanta."