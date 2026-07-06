Allegri vuole Molina: spunta un possibile scambio con un azzurro

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Allegri vuole Molina dell'Atletico Madrid

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire una rosa in linea con le idee di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel corso dei colloqui con il direttore sportivo Giovanni Manna, il nuovo tecnico azzurro avrebbe espresso una chiara preferenza per Nahuel Molina, esterno destro dell'Atletico Madrid. L'argentino, attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, avrebbe già manifestato al club spagnolo la volontà di cambiare squadra e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e la situazione potrebbe favorire una trattativa.

Allegri vuole Molina, idea di scambio con Olivera

La rosea rivela anche la possibile strategia del Napoli: "Max, nei suoi colloqui avuti con Manna, ha indicato Nahuel Molina come suo profilo preferito: l'argentino è al Mondiale, ha fatto sapere all'Atletico di voler cambiare e sarebbe felice di tornare in Italia. Il Napoli punta ad uno scambio con Mathias Olivera, magari con un piccolo conguaglio". Una formula che potrebbe soddisfare entrambe le società e consentire agli azzurri di regalare ad Allegri uno dei rinforzi più richiesti.