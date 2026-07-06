Juan Jesus dopo l'addio al Napoli: "Vorrei fare ancora tre anni di livello in Italia"

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Juan Jesus ha lasciato il Napoli alla scadenza del contratto ed è attualmente svincolato. Il difensore brasiliano ha parlato del suo futuro

Juan Jesus non è più un giocatore del Napoli: il suo contratto è scaduto il 30 giugno e il club partenopeo ha scelto di non rinnovarlo. Il difensore brasiliano, oggi svincolato, ha raccontato il momento che sta vivendo e le riflessioni sul proprio futuro in una lunga intervista concessa a Dazn, tra desiderio di riposo e valutazioni ancora aperte sul prosieguo della carriera.

Tra Brasile e Italia: le parole di Juan Jesus sul futuro

“Per adesso sono in vacanza. Vorrei fare tre anni ad alto livello. Ho offerte dal Brasile, ma è quasi impossibile. Sono cresciuto qui, ho la mia compagna e i miei figli, ho una vita in Italia. In Brasile ho la mia famiglia, mia madre, i nipoti e i fratelli, ma l’Italia è casa. Mi godo le vacanze e poi vedremo: non so ancora quale sarà il mio futuro. Ho detto al mio agente Calenda: ‘Roby, fammi riposare dopo due anni duri con Conte!’. Ora voglio staccare e poi valuteremo con calma”.