Presentazione maglia centenario: lunedì alle 15 l’evento live audio/video su Radio Tutto Napoli

Presentazione maglia centenario: lunedì alle 15 l’evento live audio/video su Radio Tutto NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:45Notizie
di Daniele Rodia
Presentazione nuova maglia Napoli 2026-2027, lunedì potrete seguire tutto l'evento in diretta su RadioTuttoNapoli

Tutti i tifosi del Napoli sono in trepidante attesa di conoscere la forma, il colore, lo stile e l'aura della nuova prima maglia per la prossima stagione. Non si tratta della classica presentazione delle divise perché il Napoli a breve compirà 100 anni e le iniziative per il centenario partiranno proprio dalla presentazione della livrea.

L'appuntamento è per Lunedì 6 luglio alle ore 15:00, a bordo della nave MSC World Europa, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Napoli 2026/2027. RadioTuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli live tutto il giorno, vi trasmetterà live l'intero evento dalla splendida cornice dalla nave Msc