Meret-Milinkovic, Allegri ha già fatto la sua scelta su chi deve restare al Napoli

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A sorpresa, il principale indiziato a lasciare il Napoli sarebbe Milinkovic-Savic,

Massimiliano Allegri ha iniziato a tracciare le linee guida del nuovo Napoli e una delle prime decisioni riguarda la porta. L'allenatore avrebbe già individuato la strada da seguire: nella prossima stagione non ci sarà spazio per due portieri dello stesso livello e tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic sarà confermato soltanto uno.

Calciomercato Napoli, Allegri ha scelto: tra Meret e Milinkovic-Savic ne resterà soltanto uno

La scelta, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe maturata soprattutto per una questione di caratteristiche tecniche. A sorpresa, il principale indiziato a lasciare l'azzurro sarebbe Milinkovic-Savic, arrivato ai piedi del Vesuvio appena un anno fa. Di conseguenza, il Napoli sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte per l'estremo difensore serbo. Le piste più concrete portano all'estero, con diversi interessamenti provenienti dalla Turchia e dall'Arabia Saudita,